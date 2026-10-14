"김서현 권민규 성과 봤다" 한화, 정우주 황준서 박준영 강건우 日 파견한다

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 선발투수 정우주가 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 '젊은 피' 육성에 박차를 가한다.

한화이글스는 14일 "유망 투수들의 기량 향상을 위해 일본 전문 트레이닝 시설에 선수단을 파견한다"고 밝혔다.

이번 파견에는 정우주, 황준서, 박준영(96번), 강건우 등 투수 4명이 포함됐다.

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이들은 14일 일본으로 출국해 15일부터 11월 3일까지 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩(Next Base Athletics Lab)에서 맞춤형 훈련 프로그램을 진행한다.

한화는 "파견 선수들은 첨단 데이터를 활용해 개인별 투구 동작을 정밀 분석하고, 이를 바탕으로 신체 특성에 맞는 효율적인 투구 동작과 안정적인 투구 밸런스를 정립하는 데 중점을 둘 계획"이라며 "이번 파견은 지난 7월 1차 파견(김서현, 권민규)에서 확인한 훈련 성과를 바탕으로 추진됐다"고 설명했다.

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이어 "이번 파견을 통해 유망 투수들의 기량 향상을 도모하는 한편, 첨단 데이터에 기반한 선수 육성 시스템을 강화해 2027시즌을 준비해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com