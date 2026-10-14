"자이언츠의 미래 매우 밝다고 확신한다"…1년 만에 막내린 巨人과의 동행, '코치' 이승엽이 전한 '작별 인사'

이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치. 도쿄=이종서 기자

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[스포츠조선 이종서 기자] "예전에 함께 그라운드를 누던 동료들을 코치로서 다시 만나게 되어 감회가 참 새로웠습니다."

일본 프로야구 요미우리 자이언츠 구단은 14일 "이승엽 타격 코치가 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠난다"고 공식 발표했다.

이승엽 전 두산 베어스 감독은 현역 시절 요미우리 구단 역사에 한 획을 그었다. 2006년부터 2010년까지 요미우리의 중심타자로 활약하며 100개의 홈런을 날렸다. 특히 2006년에는 41홈런을 때려내기도 했다.

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일본 도쿄돔 더그아웃으로 향하는 복도에는 이승엽 전 감독의 사진이 붙어있기도 하다.

2025년 6월까지 두산 베어스 지휘봉을 잡았던 이 감독은 올 시즌을 앞두고 요미우리 타격코치로 부임했다.

도쿄돔 복도에 붙어 있는 이승엽 전 두산 감독 사진. 도쿄=이종서 기자

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그러나 올 시즌 요미우리는 센트럴리그 2위로 마친 가운데 포스트시즌에서 요코하마 DeNA베이스타스에게 2연패로 패배하면서 일찍 가을 여정을 마쳤다. 타선이 침묵하면서 아쉬움을 삼켜야만 했다.

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여기에 이 전 감독을 요미우리로 부른 아베 감독이 올 시즌 도중 불미스러운 사건으로 인해 스스로 감독 자리에서 물러났다. 여러가지 이유가 겹치면서 결국 요미우리를 떠나게 됐다.

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요미우리의 공식발표 이후 이 전 감독은 SNS에 감사 인사를 전했다. 이 전 감독은 "우선 올 한 해 요미우리 자이언츠를 변함없이 응원해 주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"라며 "이번 시즌을 끝으로 팀을 떠나게 됐다. 다시 한번 요미우리 자이언츠의 유니폼을 입고 선수들을 지도할 수 있도록 기회를 주신 구단과 아베 감독님께 깊은 감사의 말씀을 전한다"고 했다.

이어 "1년이라는 짧은 시간이었지만, 예전에 함께 그라운드를 누비던 동료들을 코치로서 다시 만나게 되어 감회가 참 새로웠다"라며 "특히 같은 타격코치로서 곁에서 늘 힘이 되어준 젤러스 휠러(Zelous Wheeler) 코치에게도 "Thank you!"라는 고마운 마음을 전하고 싶다. 든든하게 팀을 이끌어준 베테랑 선수들, 그리고 경험은 부족하지만 무한한 잠재력을 보여준 어린 선수들 모두 최선을 다해 뛰어주어 정말 고마웠다"고 인사를 남겼다.

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타격 연습 중 선수와 이야기하는 이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치. 도쿄=이종서 기자

팀을 떠나게 됐지만 요미우리의 앞날을 진심으로 응원했다. 이 전 감독은 "비록 올 시즌은 조금 일찍 마무리하게 되었지만, 어린 선수들이 많은 기회를 얻고 소중한 경험을 쌓았기에 요미우리 자이언츠의 미래는 매우 밝다고 확신한다. 머지않아 이 선수들이 자이언츠를 대표하는 최고의 선수가 되리라 믿어 의심치 않는다"고 밝혔다.

마지막으로 "그동안 보내주신 성원에 다시 한번 감사드리며, 앞으로도 요미우리 자이언츠의 앞날을 늘 응원하겠다"고 인사를 남겼다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com