'5555554555' 역대급 비밀번호인데…ALCS 첫 패배 직후 '흑역사 유니폼' 꺼낸 TB, 대체 왜?

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 한때 '탬파베이 데블레이스'라는 이름이 약팀의 대명사처럼 여겨지던 시절이 있었다.

탬파베이는 1998년 애리조나 다이아몬드백스와 함께 메이저리그 신생 구단으로 출발했다. 하지만 창단 4시즌 만인 '핵잠수함' 김병현과 함께 2001년 월드시리즈 정상에 오른 애리조나와 달리, 탬파베이는 소위 '흑역사'의 연속이었다. 창단 후 6시즌 연속 아메리칸리그 동부지구 꼴찌였다. 특히 2001~2002시즌엔 두 시즌 연속 100패 이상 시즌을 보냈다. 2004년 드디어 아메리칸리그 동부지구 4위를 하면서 탈꼴찌에 성공했지만, 이후 다시 3시즌 연속 최하위로 굴러 떨어졌다.

결국 탬파베이가 택한 건 '개명'이었다. 2008년 팀명을 '데블레이스'에서 가오리와 햇빛을 동시에 의미하는 레이스로 바꿨다. 형광색 그라데이션의 팀 명칭과 가오리가 새겨졌던 유니폼도 손봤다.

Advertisement

개명 효과 때문일까. 탬파베이는 '레이스'로 출발한 2008년 아메리칸리그 동부지구에서 97승65패로 1위에 올랐다. 디비전시리즈(ALDS)와 챔피언십시리즈(ALCS)를 넘어 월드시리즈까지 올라간 탬파베이는 필라델피아 필리스에 밀려 준우승에 그쳤지만, 기막힌 반등으로 시선을 끌었다. 이후 레이스가 지난해까지 동부지구 최하위에 그친 건 2016년 단 한 시즌 뿐이다.

UPI연합뉴스

지난 13일(이하 한국시각) 안방 트로피카나필드에서 가진 클리블랜드 가디언스와의 ALCS 1차전에서 패한 탬파베이는 2차전을 앞두고 유니폼 변경을 택했다. 바로 '데블레이스' 시절을 그대로 재현한 레트로 스타일의 홈 유니폼과 모자였다. 14일 2차전에서 탬파베이는 클리블랜드를 3대1로 꺾고 시리즈 전적 1승1패로 균형을 맞추는 데 성공했다.

Advertisement

MLB닷컴은 이날 경기 후 '탬파베이는 경기 당일 오전 레트로 유니폼을 입기로 했다'고 밝했다. 구단 CEO인 켄 베비의 제안이 있었다고. MLB닷컴은 '탬파베이는 올해 정규시즌 이 유니폼을 입고 12승3패를 거뒀다'고 소개했다. 탬파베이는 뉴욕 양키스와의 ALDS를 스윕하는 과정에서 레트로 유니폼을 입지 않았지만, 안방에서 클리블랜드에 덜미를 잡힌 뒤 '부적'을 꺼내들기로 한 것이다. 이날 9회초 삼자범퇴로 세이브를 챙긴 브라이언 베이커는 "올해 이 유니폼을 입고 성적이 꽤 좋았다. 아마 오늘이 가장 중요한 승리 아닌가 싶다"며 "이 유니폼이 우리에게 행운을 가져다주는 것 같다"고 말했다.

Advertisement

AP연합뉴스

탬파베이는 16일부터 클리블랜드의 프로그레시브필드로 이동해 ALCS 3~5차전을 치른다. 원정 경기인 만큼 레트로 홈 유니폼은 입지 못한다. 이에 대해 MLB닷컴은 '탬파베이는 지난 9월 레트로 원정 유니폼을 선보였고, 이를 선보일 기회를 다시 갖게 될 것'이라고 전했다. 탬파베이는 양키스와의 ALCS 3차전에서 레트로 원정 유니폼을 입고 승리를 거두며 스윕을 달성한 바 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com