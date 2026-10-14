곽빈 대적할 LG 라인업 떴다! → 홍창기 리드오프 + 오-문-문-송 중심타선 [잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 와일드카드 결정전 1차전 선발 라인업을 공개했다.

LG는 14일 잠실구장에서 두산 베어스와 2026 KBO리그 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전 격돌한다.

두산 선발투수는 국내 최강 에이스 곽빈이다.

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LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-문보경(3루수)-송찬의(좌익수)-구본혁(유격수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 타순을 짰다.

LG 선발은 카라스코다.

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정규시즌 4위 LG의 홈으로 열린다. LG는 1무승부만 거둬도 준플레이오프에 진출한다. 5위 두산은 오직 '2승'만이 살 길이다.

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역대 포스트시즌 양 팀은 6차례 만났다. 시리즈 전적은 두산이 4승 2패로 우위다.

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특히 LG는 1998년 이후 두산을 포스트시즌에서 탈락시킨 적이 없다.

LG는 2000년 플레이오프, 2013년 플레이오프, 2020년 준플레이오프, 2021년 준플레이오프서 두산을 만나 탈락했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com