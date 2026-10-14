무너진 밸런스, '국대 에이스' 보면서 바로잡았다? 확 달라진 21세 삼성 필승조가 돌아본 '롤러코스터' 2026년 [인터뷰]

인터뷰에 임한 삼성 배찬승. 김영록 기자

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 포즈를 취하는 배찬승의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 김영록 기자] "아시안게임에서 곽빈 형을 보면서 많이 배웠다. 또 우리팀 (아리엘)후라도가 알려준 팁이 큰 도움이 됐다."

삼성 라이온즈 배찬승(21)이 올시즌 마음고생을 돌아봤다.

배찬승은 올시즌 56경기 44이닝을 책임지며 4승2패 1세이브10홀드, 평균자책점 2.25를 기록했다. 하지만 지난해보다 줄어든 경기수, 이닝, 홀드에서 드러나듯 평균자책점 대비 안정감은 아쉬웠다.

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말 그대로 소포모어(2년차)에 걸맞는 성장통을 제대로 앓은 시즌이었다. 투피치에만 의존하는 스타일을 바꿔보려다 투구 밸런스를 잃었던 것. 직구 구속은 여전했지만, 제구가 흔들리며 삼진율도 뚝 떨어졌다.

그런데 지난 아이치-나고야 아시안게임을 다녀온 후 확 달라졌다. 10월에는 5경기 5⅔이닝, 1세이브1홀드 평균자책점 0이다. 삼진도 8개나 잡아냈다.

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이에 대해 배찬승은 "대표팀에 좋은 투수들이 워낙 많다보니 보고 느낀 게 많았다. 특히 곽빈 형 던지는 걸 보면서 영감을 많이 받았다"고 표현했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 배찬승. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

"곽빈 형은 팔 스윙이 굉장히 짧고 간결하게 나오더라. (최)민석이도 비슷하다. 옆에서 보고 많이 배웠다. 나도 최대한 스윙을 간결하게 만들어보려고 연습을 많이 한 게 도움이 많이 됐다."

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배찬승은 "(박)영현이 형하고도 이야기를 많이 나눴는데, 그 형은 투구폼을 어떻게 따라할 수가 없는 폼으로 던지더라. 자신있게 던지라는 마인드적인 조언만 받았다"며 아쉬워했다.

복귀 후에도 최일언 코치와 후라도가 배찬승의 투구폼을 바로잡아줬다고. 배찬승은 "전에는 상체를 숙이면서 멈추는 듯한 동작이 있었다. 후라도가 '그럴 필요 없다. 한번에 흐름을 놓치지 말고 이어 나가서 던져라'라는 얘길 해줬다. 그렇게 해보니 던지기도 편하고 느낌이 굉장히 좋았다"고 돌아봤다.

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"공이 더 빨라지면 좋겠지만, 구속만 빠르고 볼이 되면 의미가 없지 않나. 강하게 던지면서도 최대한 정확하게 던지려고 노력중이다."

지난해 배찬승의 활약은 돋보였지만, 삼성은 한국시리즈에 오르지 못했다. 폰세-와이스가 버틴 한화 이글스의 벽에 막혔다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

올해는 2위로 플레이오프에 직행했다. 하지만 막판 순위싸움에서 밀려나며 아쉽게 1위는 하지 못했다.

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작년과는 결과가 달라야한다. 배찬승은 "무조건 한국시리즈 가서 이긴다는 생각 뿐"이라고 강조했다. 지난해에는 웨이트가 부족해 시즌 막판 힘이 떨어진 모습이 눈에 보였는데, 올해는 다른 모습을 보여주고 싶다고.

필승조들의 우애도 좋다. 배찬승은 "이승민-장찬희 이렇게 자주 어울려다닌다. 야구 얘긴 잘 안한다"며 미소지었다.

"최대한 볼넷을 주지 않고, 차라리 주자가 나가더라도 안타를 맞는게 낫다. 마지막까지 힘있게, 타자와 싸우는 투수의 모습을 보여드리고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com