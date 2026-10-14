'딜런 시즈'급? 30살에 생애 첫 160㎞ 찍은 페랄타, '6이닝 무실점' FA 몸값 급등 조짐

프레디 페랄타가 14일(한국시각) 클리블랜드와의 ALCS 2차전에 선발등판해 6회 마지막 타자 피티 할핀을 삼진으로 잡은 뒤 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]포스트시즌에서 아무리 전력 피칭을 한다고 해도 구속이 이렇게 빨라질 수 있는 걸까.

탬파베이 레이스 우완 에이스 프레디 페랄타가 자신의 커리어를 통틀어 최고 스피드를 찍었다.

페랄타는 14일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 2차전에 선발등판해 최고 99.4마일 강속구를 앞세워 6이닝 4안타 무실점의 깔끔한 피칭으로 3대1 승리를 이끌며 승리투수가 됐다.

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전날 1차전을 패한 탬파베이는 시리즈 전적 1승1패를 만들고, 3~5차전 원정을 떠날 수 있게 됐다.

프레디 페랄타가 14일(한국시각) 클리블랜드와의 ALCS 2차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

페랄타가 포스트시즌 등판서 5이닝 이상을 무실점으로 틀어막은 것은 개인통산 11경기 만에 처음이다. 그만큼 전력을 다해 던졌다고 보면 된다. 지난 6일 뉴욕 양키스와의 디비전시리즈 2차전에서는 4⅔이닝 동안 3안타 1실점해 5이닝을 채우지 못했다.

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투구수는 99개였고, 볼넷 2개를 내주면서 삼진 6개를 잡아냈다.

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주목할 부분은 포심 직구 스피드다. 71개를 뿌린 직구 스피드는 최고 99.4마일(160㎞), 평균 96.9마일을 나타냈다. 둘 모두 커리어 하이다. 올시즌 직구 평균 구속은 94.3마일인데, 그보다도 2.6마일이 빨랐다.

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2018년 밀워키 브루어스에서 메이저리그에 데뷔한 페랄타의 종전 개인 최고 스피드는 2024년 7월 7일 LA 다저스전에서 4회말 윌 스미스에 던진 직구로 99.1마일이었다. 그동안 5개에 불과했던 99마일 이상도 이날은 3개를 던졌다.

올시즌 최고 스피드는 지난 6일 뉴욕 양키스와의 디비전시리즈 2차전서 찍은 98.2마일이 최고 스피드였다.

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프레디 페랄타가 14일(한국시각) 클리블랜드와의 ALCS 2차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

그런데 이날 자신의 스피드 커리어를 새롭게 쓴 것이다. 마지막 이닝인 6회 직구 평균 스피드도 96.7마일에 달했다. 올 정규시즌서 직구 비중이 53%였는데, 이날은 72%에 달했다. 2019년 이후 가장 높은 비중이다. 그만큼 직구에 대한 자신감과 컸고, 컨트롤도 안정적이었다는 얘기다.

경기 후 페랄타는 "내가 직구를 크게 신뢰한다는 것은 비밀이 아니다. 내 최고의 구종"이라며 "직구를 믿고 자신있게 던졌다. 그래서 결과도 좋았다"고 밝혔다. 클리블랜드 타자들은 페랄타의 직구에 대해 17타수 3안타를 치는데 그쳤다. 전부 단타였다.

카일 스나이더 탬파베이 투수코치는 "그가 왜 '패스트볼 프레디(fastball Freddy)'로 불리는지 알 수 있었다. 경기 상황에 따른 영향도 있었지만, 기교보다는 힘을 앞세운 투구였다. 솔직히 힘만 있고 기교는 없었다고 봐도 된다"고 설명했다.

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탬파베이 선수들이 승리 후 하이파이브를 나누고 있다. AFP연합뉴스

캐빈 캐시 감독도 "우리는 그의 투구가 들킨 것 같은 느낌이 들었다. 경기 전 해설위원과 장내 아나운서가 그를 패스트볼 프레디라고 불렀으니, 모두가 그가 어떤 공을 던질지 알 수밖에 없었을 것"이라며 능청을 떨었다.

하지만 클리블랜드 타자들은 페랄타의 직구를 제대로 맞히지 못했다. 클리블랜드 좌익수 스티븐 콴은 "그는 이미 최정상급 패스트볼을 갖고 있고 마음만 먹으면 스트라이크존 바로 위쪽으로 꽂을 수도 있다. 공이 들어오는 위치 자체가 탁월했다"며 혀를 내둘렀다.

페랄타는 올초 밀워키에서 뉴욕 메츠로 트레이드됐다가 지난 여름 탬파베이로 다시 팀을 옮겼다. 메츠에서는 22경기에서 5승9패, 평균자책점 4.99에 그쳤으나, 탬파베이에 와서는 10경기에서 5승2패, 평균자책점 3.25를 마크하며 밀워키 시절의 위용을 되찾았다.

30세인 페랄타는 월드시리즈가 끝나면 생애 첫 FA 자격을 얻는다. 메츠에서는 부진했지만, 8월 이후 호투를 이어가면서 그의 몸값도 치솟을 것으로 보인다. 올시즌을 앞두고 현재 매체들은 페랄타가 토론토 블루제이스 딜런 시즈(7년 2억1000만달러)급 계약을 목표로 할 것으로 예상한 바 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com