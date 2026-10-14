"손주영 6,7번 추간판 탈출증. 준PO땐 가능할수도" 염갈량의 PS 출사표 "정규리그 아쉬움 PS에서 채우겠다"[잠실 일문일답]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"페넌트레이스에서의 아쉬움을 포스트시즌에서 채우려는 마음이 강할 것이다. 최선을 다해 올라가겠다."

LG 트윈스 염경엽 감독이 4위로 출발하는 아쉬움을 말하며 포스트시즌 출사표를 날렸다. 염 감독은 14일 잠실에서 열리는 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전에 앞서 "좀 더 늦게 오고 싶었다"면서도 "와일드카드 결정전 첫 경기에 이겨야 선수들 부담이 적다. 이기도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

LG는 이날 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-문보경(3루수)-송찬의(좌익수)-구본혁(유격수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다.

Advertisement

다음은 일문일답.

-마지막 경기에서 4위로 와일드카드 결정전을 하게 됐는데.

Advertisement

좀 더 늦게 오고 싶었는데…. 어쨋든 결과는 이렇게 나왔고 지금부터 중요하다. 와일드카드 첫 경기에 이겨야 선수들에게 부담이 덜 가기 때문에 이기도록 최선을 다하겠다.

Advertisement

-손주영이 엔트리에서 빠졌는데.

Advertisement

손주영은 목부위 6,7번 추간판 탈출증이다. 주사 치료를 했는데 와일드카드 결정전엔 등판이 안될 거 같다고 해서 엔트리에서 뺐다. 목만 돌아가면 던지는 데는 문제가 없으니 준플레이오프피오에 가면 지켜보겠다.

-세이브 상황엔 누가 등판하는가.

Advertisement

(고)우석이와 (손)주영이가 없었을 때처럼 상대 타자와 데이터, 타순 등을 복합적으로 고려해서 집단 마무리 체제로 가야할 것 같다.

-카라스코가 선발 등판하는데.

선발 싸움에서 얼마나 대등하게 하느냐가 중요하다. 카라스코가 최대한 5이닝 이상을 끌어주길 바라지만 상황에 따라서 빠르게 교체도 생각한다.

Advertisement

-오지환이 엔트리에 들어갔는데.

대타로는 가능할 것 같다. 갖고 있는 대타 카드 중에서 많은 경험을 가지고 있다. 포스트시즌에서 좋은 활약을 했던 선수다. 대타 카드로 잘 활용을 하겠다.

-상대 선발이 곽빈인데.

곽빈의 투구수를 얼마나 늘릴 수 있느냐가 첫번째 싸움이다. 포스트시즌이라는게 확률을 따져보면 경험이 있는 선수들이 자기 역할을 해주느냐에 좌우된다. 정규시즌과 포스트시즌은 분위기가 바뀐다. 홍창기 박해민 문보경 오스틴 박동원 등이 자기 역할을 해주느냐가 타선을끌어가는데 가장 큰 영향을 줄거라 본다.

-문정빈이 첫 가을야구 4번인데.

시즌 막판 가장 타격감이 좋은 타자가 (문)정빈이다. 충분히 그 이겨낼 수 있다고 본다. (송)찬의나 정빈이나 (이)재원이 포스트시즌을 경험하고, 성공 체험을 하는게 팀과 개인에게 좋은 영향이 될 것이라 생각한다.

-정규시즌에서 두산에 앞섰는데

가장 중요한 것은 지키는 야구가 됐었다. 그리고 타선에선 뽑아야 할 때 뽑아줬다. 투-타 밸런스가 잘 맞았다.

-곽빈과의 승부 포인트는.

타격 코치가 타자들에게 잘 말해줬을 것이다. 밝히긴 어렵다.

-잠실구장 어느 팀이 더 오래할지가 달렸는데.

분명히 동기부여가 있다. 우리 선수들이 페넌트레이스의 아쉬움이 많고 그래서 포스트시즌을 통해서 채우려는 마음이 강하다고 생각한다. 주어진 여건안에서 한게임 한게임 최선을 다해서 최대한 올라가려고 한다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com