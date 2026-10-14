LG 고우석, 응원만 해야 하는 아련함 → "이럴 때 스타가 나오는 거 아니겠습니까" [잠실 현장]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 고우석이 8회 이닝을 마친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "이럴 때 스타가 나오는 거 아니겠습니까."

LG 트윈스 핵심 구원투수 고우석이 포스트시즌에 뛰지 못하지만 동료들을 강하게 믿었다.

LG는 14일 잠실구장에서 두산 베어스와 2026 KBO리그 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전을 펼친다.

Advertisement

고우석은 엔트리에 들지 못했다.

고우석은 지난 9월 2일 LG와 계약하고 3일 선수 등록을 마쳤다. 국내 선수는 7월 31일까지 등록해야 포스트시즌에 뛸 수 있다.

Advertisement

고우석은 정규시즌 연투와 멀티이닝을 불사하며 LG의 순위싸움에 온 몸을 불살랐다.

Advertisement

고우석은 16경기 23이닝 3승 1패 5홀드 1세이브 평균자책점 1.57을 기록했다.

Advertisement

3위 결정전이었던 12일 광주 KIA전은 구원으로 나와 무려 3⅔이닝을 무실점으로 책임졌다.

다만 LG는 이날 패해 4위로 떨어졌다. 준플레이오프가 아닌 와일드카드부터 가을야구를 시작하게 됐다.

Advertisement

고우석은 마치 경기에 뛰는 선수처럼 잠실구장에 출근해 동료들과 함께 훈련했다.

팀 분위기는 가라앉지 않았다. 고우석은 "정규시즌 분위기와 똑같다"며 선수단이 일희일비하지는 않는다고 짚었다.

LG는 불펜 비상이다. 고우석 외에 마무리투수 손주영까지 디스크 진단을 받고 엔트리에 들지 못했다.

Advertisement

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

고우석은 "이제 내 손을 벗어났다. 열심히 응원하겠다. 제가 최대한 좋은 에너지를 불어 넣었으면 좋겠다"며 선전을 기원했다.

고우석은 동료들이 더 큰 힘을 발휘할 수 있다고 믿었다.

고우석은 "우리 선수들 그렇게 약하지 않다. 너무 약하게 비춰지고 있어서 마음이 안 좋다. 강한 모습으로 계속 이어나갈 수 있도록 멋진 모습 보여줬으면 좋겠다"고 응원했다.

난세에 영웅이 등장한다. LG 불펜이 전력 누수가 크지만 누군가 영웅이 될 기회다.

고우석은 "이럴 때 스타가 나온다. 이런 경기 잘하면 내년 시즌까지 또 좋은 기억이 이어져서 연결될 수 있다. 누군가 또 한 명 나왔으면 좋겠다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com