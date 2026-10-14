김원형 감독 "곽빈, 이것 때문에 잘 던질 것 같다" 자신감 어디서? [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "곽빈, 좋은 투구 할 걸로 기대한다" 왜?

두산 베어스 김원형 감독이 '역대 가장 유리한 5위'라는 평가에 손을 내저었다.

두산은 14일 잠실구장에서 LG 트윈스와 와일드카드 결정전 1차전을 치른다. 정규시즌 5위 두산은 1패, 1무만 해도 바로 탈락이다. 올라가는 방법은 2연승 뿐이다.

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그래도 희망이 넘쳤다. 역대 가장 치열한 3위 싸움이 벌어졌다. LG 트윈스와 KIA 타이거즈가 12일까지 혈투를 펼쳤고, 그날 최종전에서 LG가 4위로 떨어졌다. 전력을 다 쏟아붓고 쉬지 못했다. 여기에 마무리 손주영까지 부상 이탈. 두산은 일찌감치 5위를 확정하고 푹 쉬었다. 에이스 곽빈이 1차전 1주일을 쉬고 던진다. 그러니 그런 평가가 나온다.

김 감독은 1차전을 앞두고 이런 평가를 하는 사람들에게 "산수 공부를 더 해야 한다"는 농담 섞엔 메시지를 던졌다. 김 감독은 "4위가 1승을 가지고 있다. 우리가 유리하지는 않다. 대신 두산 팀 분위기가 좋다는 걸로 좋게 받아들이겠다. 곽빈이 올시즌 좋은 투구를 해줬고, 안정감을 보여줬기에 긍정적으로 말씀해주시는 것 같다"고 말했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈과 김도영이 입국장을 나오고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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김 감독은 선발 곽빈에 대해 "아시안게임 결승전이라는 큰 경기를 하고 왔다. 그 영향이 오늘 경기까지 좋은 영항을 미칠 것이다. 조심스럽게 좋은 투구를 해줄 것"이라고 전망했다. 그 때 중압감을 이겨냈으니, 이날 경기는 조금 더 수월하게 풀어나갈 가능성이 있다는 것이다.

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선발 포수는 양의지가 아닌 윤준호다. 큰 경기에서는 포수의 리드도 중요하지만, 정규시즌 합을 많이 맞춘 윤준호로 밀고 나가기로 했다.

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곽빈이 잘 던지는 게 최상의 시나리오지만, 만약 경기 초중반 좋지 않다고 하면 잭 로그, 최민석이 등장할 수 있다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com