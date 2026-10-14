이기면 광주행, 그런데 "KIA, 생각도 안 해봤다" 박찬호 무슨 의미? [WC1 현장]

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 4회말 박찬호가 안타를 치고 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "KIA? 생각도 안 해봤다."

두산 베어스 박찬호가 와일드카드 결정전 절대 방심은 없다고 강조했다. 가을야구 경험이 없는 후배들에게도 살이 되고 피가 되는 조언을 건넸다.

두산은 14일 잠실구장에서 LG 트윈스와 와일드카드 결정전 1차전을 치른다. 5위 두산은 1차전 패하거나 비기면 바로 탈락이다. 벼랑끝 싸움이다.

Advertisement

박찬호는 변함없이 1번-유격수로 경기에 나선다. KIA 타이거즈시절부터 큰 경기 경험이 많다. 반대로 두산의 어린 선수들은 그 경험이 부족하다. 박찬호의 공-수 역할이 중요하다.

1차전을 앞두고 만난 박찬호는 "LG가 올라오는 게 나은지, KIA가 좋은지 정말 선수단 내부에서 의견이 반반으로 갈리더라"며 "나는 친정팀 KIA가 오면 좋겠다고 했지만, 사실 어느 팀이든 크게 다른 건 없다"고 말했다.

Advertisement

박찬호는 두산이 역대 가장 유리한 5위라는 평가에 "그건 절대 말이 안 되는 얘기다. 애초에 와일드카드 결정전이라는 자체가 4위에게 엄청난 어드밴티지가 주어지는 시리즈다. 어느 팀을 만나도 쉽지 않은 싸움"이라고 강조했다.

Advertisement

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회초 1사 3루 김민석의 내야땅볼때 3루주자 박찬호가 홈으로 파고들어 세이프되며 미소짓고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

박찬호는 이어 "절대 쉽지 않다. 어려운 일이다. 다만 압박은 상대가 더 느낄 거라 생각한다. 지금껏 딱 1번 업셋이 있지 않았나. 그래서 오히려 우리가 부담감을 느낄 필요가 없다고 생각한다"고 말했다.

Advertisement

상대는 정규시즌 좋은 투구를 해준 고우석이 못 나온다. 여기에 마무리 손주영까지 이탈했다. 두산에는 대호재다. 하지만 박찬호는 "정규시즌 우리가 LG 불펜에 막혀 진 경기는 없었다. 선발 공략을 못해 진 경기가 대부분이다. 뒤에까지 생각할 문제가 아니다. 당장 카라스코 선수를 어떻게 공략할지가 중요하다"고 강조했다.

박찬호는 가을야구가 처음인 후배들에게 "가을야구를 해보니 내가 뭘 하지 않으려 해도, 내 몸은 뭘 하고 있더라. 힘도 더 들어가고 긴장도도 높아진다. 김민석에게도 차분하고, 힘 빼라고 그러면 결과가 더 좋았다는 얘기를 해줬다"며 "오늘 1경기로 끝날 수도 있다. 그래도 너무 소중한 경기다. 어린 선수들한테 큰 동기부여가 된다. 경기에 뛰지 않더라도 정말 중요한 경험이라는 생각을 해줬으면 좋겠다. 물론 이기기 위해 노력할 것이다. 끝까지 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

박찬호는 "만약 이기면 친정 KIA를 만나는데"라는 말에 "일단 오늘부터 이기시죠. 진짜 생각도 안 해봤다. 오늘에 모든 걸 걸어야 한다. 다음 일은 다음에 생각하겠다"고 말했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com