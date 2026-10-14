'대표팀은? 롯데는?' 1년 만에 끝난 日 요미우리 잔혹사, '국민타자'의 KBO 복귀, 지각변동 시작되나

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산-한화전. 이승엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..5.13/

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[스포츠조선 정현석 기자]'국민타자' 이승엽(50) 전 두산 감독이 KBO 무대로 돌아온다.

일본 프로야구(NPB) 명문 요미우리 자이언츠의 동행이 1년 만에 마침표를 찍었다.

요미우리 구단은 최근 이승엽 1군 타격코치가 올 시즌을 끝으로 팀을 떠난다고 공식 발표했다. 이승엽 전 감독도 SNS를 통해 요미우리와의 동행에 마침표를 찍었음을 알렸다.

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이승엽 전 감독은 "다시 한번 요미우리 자이언츠의 유니폼을 입고 선수들을 지도할 수 있도록 기회를 주신 구단과 아베 감독님께 깊은 감사의 말씀을 전한다"며 "1년이라는 짧은 시간이었지만 예전에 함께 그라운드를 누볐던 동료들을 코치로서 다시 만나게 되어 감회가 참 새로웠다"고 지난 1년을 돌아봤다. 그는 "비록 올 시즌은 조금 일찍 마무리하게 되었지만 어린 선수들이 많은 기회를 얻고 소중한 경험을 쌓았기에 요미우리 자이언츠의 미래는 매우 밝다고 확신한다. 머지않아 이 선수들이 자이언츠를 대표하는 최고의 선수가 되리라 믿어 의심치 않는다"고 희망을 이야기 했다.

이승엽 감독은 끝으로 "그동안 보내주신 성원에 다시 한번 감사드리며 앞으로도 요미우리 자이언츠의 앞날을 늘 응원하겠다"고 글을 마무리 했다.

올초 오키나와 캠프 당시 이승엽 요미우리 코치. 정현석 기자

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지난해 두산 베어스 지휘봉을 내려놓은 뒤 일본 시절 친정 요미우리의 러브콜을 받고 1군 타격코치로 부임했지만, 요미우리 복귀의 매개가 된 아베 신노스케 감독의 사퇴 등 우여곡절 끝에 한 시즌 만에 귀국길에 오르게 됐다.

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이 코치의 퇴단 과정은 다소 씁쓸했다.

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올 시즌 요미우리의 타선 침체와 클라이맥스 시리즈(CS) 탈락을 두고 스포츠호치 등 현지 매체들은 또 다른 1군 타격코치 딜런 휠러 코치와의 지도 방침 혼선, 전담 통역사 부재로 인한 소통 공백 등을 지적하며 이 코치에게 과도한 책임을 전가했다.

이승엽 전 감독은 "같은 타격 코치로서 곁에서 늘 힘이 되어준 젤러스 휠러 코치에게도 'Thank you!'라는 고마운 마음을 전하고 싶다"며 두 외인 코치 사이 지도법 차이를 지적한 언론의 분석이 편견임을 암시했다.

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시즌 중 발생한 아베 신노스케 감독의 가정사 논란 사임과 주포 오카모토 가즈마의 메이저리그 이적 등 대형 악재들을 무시하고 타격코치 한 사람에게 비판을 가하는 건 전형적인 '희생양 만들기'에 불과하다.

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산-한화전. 이승엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..5.13/

한편, 이승엽 전 감독의 국내 복귀 소식이 전해지자마자 야구계의 시선은 곧바로 '국가대표팀 사령탑' 부임 가능성에 쏠리고 있다.

지난 13일 대표팀을 이끌던 류지현 감독이 한화 이글스 제15대 신임 감독으로 전격 부임하면서 야구 대표팀 수장 자리가 공석이 된 상황.

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당장 다가오는 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 등 국제대회를 앞두고 KBO 전력강화위원회의 고민이 깊어졌다.

자격은 충분하다.

이승엽 전 감독은 현역 시절 2006 WBC, 2008 베이징 올림픽 등에서 결정적인 한 방으로 한국 야구를 구원했던 '대표팀의 영웅'. 여기에 KBO리그 1군 감독(두산) 경험은 물론, 일본 1군 코치 등 한·일 양국 프로야구를 두루 경험한 국제적 감각까지 갖추고 있다. 대표팀의 새로운 수장 후보로 그의 이름이 자연스럽게 거론되는 이유다.

다만 이승엽 전 감독이 당장 대표팀 지휘봉을 잡거나 KBO리그 특정 구단으로 복귀할지는 미지수다.

물리적 시간 상 빠듯한 측면이 있기 때문이다. 당장 공석이 된 대표팀 사령탑 자리는 오래 비워둘 수 없다. 늦어도 다음 주까지 선임이 이뤄져야 한다.

국내팀 복귀도 당장은 이른 측면이 있다.

가을야구에서 탈락한 5팀 중 한화는 신임 류지현 감독을 선임했고, 롯데 역시 새 사령탑을 물색중이다. 이승엽 전 감독은 롯데 새 감독 후보에 포함돼 있지는 않다. SSG, NC, 키움은 현 체제로 내년 시즌 준비에 들어간다.

28일 오후 대만 타이중 인터컨티넨탈 구장에서 2013 월드베이스볼클래식 한국 대표팀이 대만 실업 올스타와 공식 연습경기를 가졌다. 선발 출장에서 빠진 이승엽이 덕아웃에서 동료들과 이야기를 나누고 있다. WBC타이중(대만)= 김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com /2013.02.28.

속단은 이르지만, 가을야구 진출 팀 중 포스트시즌 결과에 따라 사령탑 교체가 이뤄질 만한 팀도 현재로서는 없다.

KBO리그 현장과 1년 동안 떨어져 있었던 만큼, 이승엽 전 감독은 귀국 후 당분간은 국내 야구계 안팎의 흐름을 살피며 휴식을 취하는 '정중동' 행보를 보일 가능성이 크다.

일본 무대에서의 경험을 정리하고, 지도자로서의 방향성을 다시 한번 가다듬는 재충전의 시간을 가지며 국내 야구계와 교류에 나설 전망.

하지만 이승엽이라는 거물이 KBO리그로 돌아온 만큼 지도자 판도는 언제든 요동칠 수 있다. 감독 교체나 스태프 개편을 고민 중인 프로 구단들에게 이 코치는 매력적인 카드임이 분명하다.

일본에서의 1년을 뒤로 하고 다시 한국 땅을 밝는 '국민타자'. 잠시 휴식기를 거쳐 어떤 모습으로 KBO리그에 화려하게 복귀할지, 그의 거취에 많은 관심이 모아질 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com