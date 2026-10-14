LG 특명, 곽빈을 내려라! → 홍창기 톱타자 승부수. 승부처는 과연 곽빈 공략일까, 그 이후일까 [잠실 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '곽빈 공략'이 승부처가 될까. 아니면 그 이후일까.

LG 트윈스와 두산 베어스가 14일 잠실구장에서 2026 KBO리그 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전 격돌한다.

와일드카드는 구조적으로 4위가 절대 유리하지만 이번 시리즈 분위기는 사뭇 다르다.

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두산이 일찌감치 5위를 확정하고 기다린 반면 LG는 정규시즌 최종전까지 3위를 위해 싸우다가 4위로 내려왔다.

LG 선발 카라스코가 4일 휴식 후 등판한다.

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두산은 올해 최강의 에이스 곽빈이 출격한다.

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승부처는 곽빈을 공략할 수 있느냐, 혹은 곽빈을 얼마나 빨리 마운드에서 끌어내리느냐가 될 것이다.

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염경엽 LG 감독은 "곽빈의 투구수를 얼마나 늘릴 수 있느냐가 첫번째 싸움이다. 포스트시즌이라는게 확률을 따져보면 경험이 있는 선수들이 자기 역할을 해주느냐에 좌우된다. 정규시즌과 포스트시즌은 분위기가 바뀐다. 홍창기 박해민 문보경 오스틴 박동원 등이 자기 역할을 해주느냐가 타선을 끌어가는데 가장 큰 영향을 줄거라 본다"고 내다봤다.

LG가 곽빈을 무너뜨리지 못해도 최소 실점으로 방어하면 승산이 있다.

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정규시즌 9월 3일 경기서 곽빈은 7이닝 1실점 호투했다. 하지만 이날 LG 박시원-이우찬-김진수-김영우-손주영이 무실점 릴레이를 펼치며 LG가 1대0으로 이겼다.

김원형 두산 감독 역시 곽빈이 에이스 면모를 발휘하리라 기대했다.

김 감독은 "아시안게임 결승전이라는 큰 경기를 하고 왔다. 그 영향이 오늘 경기까지 좋은 영항을 미칠 것이다. 조심스럽게 좋은 투구를 해줄 것"이라고 전망했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com