충격의 7이닝 퍼펙트, 카라스코 공포증? 바로 깨버리면 되지요 [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회초 무사 1루. 안재석 내야 땅볼 때 1루주자 박찬호가 2루에서 세이프되고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 퍼펙트? 바로 깨면 되지.

두산 베어스가 경기 시작하자마자 '카라스코 공포증'을 털어냈다. 톱타자 박찬호가 안타로 출루하면서다.

두산은 14일 잠실구장에서 LG 트윈스와 와일드카드 결정전 1차전을 치르고 있다. 정규시즌 5위 두산은 4위 LG 상대 2연승을 기록해야 준플레이오프에 올라갈 수 있다.

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이날 LG 선발은 카라스코. 두산을 압박할 수 있는 카드였다.

메이저리그 베테랑 카라스코는 올시즌 도중 부상 대체 선수로 LG에 합류했는데, KBO리그 데뷔전이 8월1일 두산전이었다. 그 때도 상대 선발은 곽빈.

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오자마자 충격적인 투구를 했다. 7이닝 퍼펙트. 카라스코가 낯선 두산 타자들은 속수무책 카라스코의 노련한 투구에 당했다. 당시를 떠올린 박찬호는 "확실히 좋은 공을 던졌었다. 직구, 변화구 구분이 안됐다"고 돌이켰다.

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14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 LG 카라스코. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

하지만 박찬호는 자신감을 보였다. "그 때는 힘들었지만 지금은 컨디션 차이가 있다고 전력 분석 보고를 받았다. 충분히 해볼 수 있을 것이다. 우리도 그 때 경험을 해봤으니, 그 때 못 친 안타가 오늘 다 나왔으면 좋겠다"고 말했다.

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그 자신감 때문이었을까. 박찬호는 1회초 선두타자로 나와 중전 안타로 출루했다. 바깥쪽 직구와 슬라이더에 2S으로 몰린 박찬호는 다시 한 번 들어온 3구째 슬라이더를 욕심 내지 않고 결대로 밀어 중전 안타로 연결시켰다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com