LG 예상 밖 전개다! 나 오스틴이야 → '국대 에이스' 곽빈 상대 119m 투런 대폭발 [잠실 현장]

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 예상 밖 전개다. LG 트윈스가 '국가대표 에이스' 두산 베어스 곽빈을 상대로 선취점을 뽑았다.
LG는 14일 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 두산과 와일드카드 결정전 1차전 먼저 득점했다.
두산이 토종 최강 투수 곽빈을 선발투수로 내세우면서 1차전은 두산의 우세가 점쳐졌다.
LG 선발 카라스코는 4일 휴식 후 등판이었다.
하지만 1회부터 이변이 발생했다.
1회말 선두타자 홍창기가 몸에 맞는 공으로 출루했다. 박해민의 1루 땅볼 때 홍창기가 2루에서 잡혔다.
1사 1루서 오스틴이 해결사로 나섰다. 곽빈의 커브가 실투였다.
오스틴은 가운데 높은 코스로 몰린 변화구를 기다렸다는 듯이 받아쳤다.
좌측으로 119m를 날아가 외야 관중석 중단에 떨어졌다.
LG가 2-0 리드를 잡았다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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