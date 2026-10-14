오스틴에 충격 투런 허용, 무사 만루 대위기...곽빈 전율의 헛스윙 KKK [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 2회말 무사 만루 위기를 넘기고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 전율의 KKK.

곽빈은 곽빈이었다. 흔들리는 모습을 보였지만, 본인의 힘으로 위기를 넘겼다.

곽빈은 14일 잠실구장에서 열리는 LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 1차전에 선발로 등판했다. 5위 두산은 내일이 없는 경기. 곽빈의 호투가 필요했다.

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하지만 1회부터 불의의 일격을 당했다. 오스틴에게 선제 투런포를 맞은 것. 직구에 타이밍을 전혀 못 맞히는 오스틴 상대 커브를 던지다 그 공이 높은 쪽에 몰렸고, 오스틴이 이를 기다렸다는 듯이 잡아당겼다.

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 2사 만루 곽빈이 오스틴을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

위기는 3회에도 이어졌다. 선두 구본혁에게 2루타를 맞았고, 희생번를 대려는 박동원이 2S에 몰렸는데도 볼넷을 허용하고 말았다. 치명적. 여기에 신민재의 번트가 떴는데, 3루수 안재석이 머리를 써 고의 낙구를 하고 3루부터 아웃 처리를 하려 했다. 아이디어는 좋았지만, 3루 송구가 빗나가며 올세이프. 무사 만루 위기였다.

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하지만 여기서부터 곽빈의 위력이 나왔다. 이제 더 이상 방법은 없다는 듯, 자신의 주무기 155km가 넘는 강속구를 뿌려대기 시작했다. 홍창기 헛스윙 삼진, 박해민 헛스윙 삼진이었다. 꺼져가던 두산쪽 분위기가 살아올랐다.

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승부처가 될 수 있는 장면. 홈런을 쳤던 오스틴과의 승부. 오스틴도 곽빈의 빠른 공에 커트를 해내는 등 끝까지 저항했다. 하지만 오스틴 역시 곽빈의 158km 직구에 헛스윙하고 말았다. 곽빈은 마치 세상을 다 가진 사람처럼 포효했다.

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하지만 두산 타선이 곽빈 쉴 시간도 주지 못하고 3회초 공격 허무하게 삼자범퇴 당한 게 아쉬웠다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com