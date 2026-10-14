뭘 숨기고 있다는 거야? 오타니 부상을 둘러싼 소통 논란, "완전히 숨기는 것보단 나아"

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 14일(한국시각) 다저스타디움 프레스룸에서 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]앤드류 프리드먼 LA 다저스 사장은 정규시즌 시즌이 끝난 뒤 오타니 쇼헤이의 부상 상태와 그와 관련한 구단과의 소통을 언급했다.

지난 6월부터 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 부상을 겪고 있는 오타니가 자신의 몸 상태를 정확하게 알려주지 않았다는 뉘앙스가 담겨 눈길을 끌었다.

그는 "오타니는 자신이 겪고 있는 문제가 그리 심각하지는 않다고 생각했던 것 같다. 의사에게서 '맙소사, 이런 병에 걸리셨군요'라는 진단을 받은 건 아니었으니까. 그저 여러 자잘한 불편함이 있었을 뿐이었다. 그리고 그는 팀에 도움이 되는 최선의 방법이 경기장에 나가 뛰는 것이라고 생각했던 것 같은데, 저는 그 생각을 존중한다"면서도 "하지만 앞으로는 우리가 긴밀히 소통하며 정보를 공유하는 것이 정말 중요할 것"이라고 밝혔다.

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앤드류 프리드먼 다저스 사장이 지난달 18일(한국시각) 신시내티를 꺾고 서부지구 우승을 확정한 뒤 열린 세리머니서 맥주 세례를 받으며 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

오타니는 포스트시즌 들어서도 몸 상태가 완벽하지는 않다. 특별히 통증을 느낀다거나 타격과 베이스러닝서 불편한 기색을 내보이지는 않지만, 타격 메커니즘이 2024~2025년과 비교해 많이 헐거워진 느낌이다.

그럼에도 휴식을 위한 '결장'에 그는 민감한 반응을 보인다.

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데이브 로버츠 감독은 밀워키 브루어스와의 NLCS 3차전을 하루 앞둔 14일(한국시각) "그에 대한 내 믿음은 한 번도 흔들린 적이 없다"며 "그가 쏟는 노력을 보라. 2차전에서는 출루를 위해 번트 자세를 취하기도 했다. 이는 팀 승리를 위해서라면 무엇이든 하겠다는 의지를 보여주는 대목이다. 타순이 1번이든, 2번이든, 4번이든 상관없이 그는 언제나 팀을 최우선으로 생각하는 선수다. 그런 그의 확고한 의지를 확인한 것, 그것이야말로 제가 듣고 싶었던 이야기였다"고 말했다.

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오타니가 3차전에 출전한다는 소식을 전하며 이같이 설명한 것이다.

부상자 명단에 올라 있던 지난달 20일(한국시각) 샌프란시스코 자이언츠전을 더그아웃에서 지켜보고 있는 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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오타니도 이날 공식 인터뷰에 응했다. 그는 "결과에 대해선 전적으로 내가 책임을 진다. 원하는 결과가 나오지 않은 이유에 대해 내가 할 수 있는 말은 그것 뿐"이라며 "내가 타격을 잘 하지 못하는 것은 부상 때문이 아니다. 긴 시즌을 치르다 보면 타격 메커니즘이 완벽하게 맞는 시기가 아주 짧다. 그래서 스윙의 올바른 요소를 찾아내고 각 부분을 관리하며 끊임없이 조율해 나가야 한다. 올바른 방향으로 나아가기 위한 지속적인 과정이라고 할 수 있다"고 강조했다.

포스트시즌 타율이 0.150에 불과하고 홈런과 타점이 없는 점을 놓고 부상을 언급하는 건 적절하지 않다는 뜻으로 풀인된다.

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아무리 그래도 2개월 가까이 홈런이 나오지 않았다는 건 의심을 받을 수밖에 없다. 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 우중간 홈런을 친 뒤로 110타석 연속 아치를 그리지 못했다.

오타니 쇼헤이가 지난달 25일(한국시각) 샌디에이고전에서 3회말 안타를 날리고 있다. AFP연합뉴스

프리드먼 사장은 "물론 자신의 몸 상태를 있는 그대로 전부 털어놓는 부분은 그만큼 완벽하지 않았을지 모른다. 그래도 아예 소통이 안되는 것보다는 지금 같은 상황이 낫다고 생각한다"고 했다.

오타니는 지난 7월 올스타 브레이크 동안 무릎 치료에 전념했다. 무릎의 윤활 작용을 돕는 '오토비스크(Orthovisc)' 주사를 맞은 뒤 몇 주 동안 재활 피칭을 하며 마운드 복귀를 준비했다. 그러다 이두근 부상이 재발하고 통증이 목까지 번지자, 결국 지난 9월 9일 부상자 명단(IL)에 올랐다.

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오타니의 몸 상태가 3개월 넘도록 회복되지 않고 있는 건 분명한 사실이다.

로버츠 감독은 "내일이나 그 이후에 무슨 일이 일어날지는 아무도 모른다"면서 "결국 이 중요한 시기에 우리는 쇼헤이의 말에 귀기울이고, 그를 전폭적으로 지지하며 믿을 뿐"이라고 했다.

NLCS 3차전서 오타니가 어떤 타격을 할 지 지켜보자.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com