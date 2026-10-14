'헉, 이럴수가' 두산 초대형 악재, 2루타 친 양의지 무릎 부상으로 교체 [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 7회초 무사 1루. 2루타를 친 후 교체되는 두산 양의지. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 하필 이 때 부상이...

두산 베어스가 웃지 못할 상황에 처했다. 팀 간판 양의지가 2루타를 친 후 다리 부상으로 교체됐기 때문이다.

두산은 14일 잠실구장에서 LG 트윈스와 와일드카드 결정전 1차전을 치르고 있다. 1회 오스틴에게 투런포 일격을 당한 두산은 6회까지 LG 선발 카라스코에 막혀 답답한 경기를 했다.

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두산은 7회초 힘이 떨어진 카라스코를 상대로 선두 세베리노가 안타를 치고 출루하며 분위기를 살렸다. 그리고 이어 등장한 양의지가 우익선상 2루타를 치며 무사 2, 3루 천금 찬스를 잡았다.

하지만 2루에 도착한 양의지가 불편함을 호소했고, 양의지의 상태를 확인하러 나간 트레이너가 더그아웃을 향해 X자를 표시했다. 더 뛸 수 없다는 의미.

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만약 두산이 1차전 승리를 한다 해도 이후 양의지가 뛸 수 없다면 치명타다. 안그래도 타선의 힘이 떨어지는 두산인데, 4번타자 없이 경기를 해야 한다는 자체가 악재다.

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두산 관계자는 "양의지가 주루 플레이 도중 오른쪽 무릎에 불편함을 느껴 교체됐다"고 밝혔다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com