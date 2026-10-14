'37% 지각' 1할타자 오타니 실화? 부진 이유 나왔다…"억지로 공을 꺼내는 수준"

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers takes batting practice prior to game two of the National League Championship Series against the Milwaukee Brewers at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani strikes out during the sixth inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 이종서 기자] 믿을 수 없는 슈퍼스타의 부진. 이유는 무엇일까.

미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 '데이브 로버츠 다저스 감독이 밀워키 브루어스와의 챔피언십시리즈 3차전에 오타니 쇼헤이를 라인업에 포함시킬 것이라고 밝혔다. 그러나 오타니의 선발 제외 가능성이 도마 위에 올랐다는 사실 자체가 이 4회 MVP이자 현존 최고의 선수에게 지금 닥친 위기의 심각성을 대변한다'고 전했다.

매체는 이어 '단순히 오타니가 이번 가을 6경기에서 타율 1할5푼 장타율 0.150으로 부진하기 때문만은 아니다. 맷 올슨이나 로날드 아쿠냐 주니어 같은 훌륭한 타자들도 포스트시즌의 강력한 투수들을 만나면 고전한다. 냉정히 말해 현재 다저스 타선의 가장 큰 구멍은 오타니가 아니라 윌 스미스'라고 짚었다.

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오타니는 올 시즌 막바지 무릎을 비롯해 이두근, 목 등에 통증이 있었다. 매체는 '오타니는 현재 100%의 몸 상태가 아니다. 우측 이두근과 좌측 무릎 문제로 7월4일 이후 마운드에 오르지 못했다. 8월 말부터 타격 슬럼프에 빠졌으며 9월에는 부상자 명단(IL)에까지 올랐다'고 설명했다.

매체는 이어 '8월 19일 이후 두 달 가까이 홈런포가 터지지 않고 있다. 정규시즌 마지막 3개의 홈런이 투수들의 무덤인 쿠어스 필드에서 몰아친 것임을 감안하면 홈구장 다저스타디움에서 홈런을 친 지는 두 달이 넘었다'고 짚었다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani returns to the dugout after grounding out during the third inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Abbie Parr)

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데이브 로버츠 다저스 감독은 "솔직히 말해 오타니의 타격 페이스가 좋지 않다. 컨디션도 정상이 아니다"고 인정했다. 이어 "그와 직접 대화를 나누며 그와 팀 모두에게 무엇이 최선의 선택인지 고민해 볼 것이다. 그는 구단과 출전 여부를 논의할 충분한 자격이 있다"고 했다.

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매체는 '실제로 8월 중순까지만 해도 리그 톱 5 타자였던 오타니는 이후 하위권 타자로 전락했고, 디비전시리즈(NLDS)에서는 6년 만에 처음으로 5번 타순까지 밀려났다. 9월 삼진율은 39%로 치솟았고 유인구 스윙 비율은 역대 최고치를 맴돌고 있다'고 지적했다.

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에런 베이츠 다저스 타격 코치는 오타니의 상태에 대해 "신체적인 제약은 어느 정도 극복한 상태"라며 "지금은 신체적 한계와 싸운다기보다, 다양한 구속에 맞춰 언제 스윙을 시작할지 타이밍을 잡는 일반적인 타자들의 고민을 겪고 있는 중"이라고 바라봤다.

다만, 세부 데이터는 오타니의 상태가 생각보다 좋지 않음을 보여주고 있다. 매체는 '오타니는 2024~2025시즌 95마일 이상 강속구를 상대로 리그에서 세 번째로 강한 타자였다. 하지만 마지막 홈런을 쳤던 8월19일 이전까지 강속구 상대 타율 2할8푼, 장타율 .441을 기록했던 그는, 그 이후부터 현재까지 타율 3푼6리, 장타율 .071이라는 처참한 성적을 기록 중이다. 하필 10월 가을야구의 평균 패스트볼 구속이 96.2마일에 달하는 시점에 강속구 대처 능력이 사라진 것'이라고 짚었다.

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신체적 한계를 이야기했지만, 오타니의 배트 스피드는 떨어지지 않았다. 매체는 '놀랍게도 10월 오타니의 배트 스피드는 정규시즌 맹활약할 때와 똑같이 빠르다. 배트는 여전히 강하게 돌고 있지만, 스윙을 시작하는 시점 자체가 늦거나 제 타이밍에 최고 속도에 도달하지 못하고 있는 것'이라고 짚었다.

매체는 '최근 24개월간의 데이터를 분석한 결과, 올 10월 오타니의 스윙 지표는 최악이다. 스윙 궤적은 8도로 가장 낮아졌고, 타구 방향도 반대편을 향하고 있으며, 컨택 포인트는 평소 27인치 앞에서 형성되던 것이 무려 22인치까지 뒤로 밀렸다. 강속구에 대한 지각 스윙 비율은 37%로 커리어 최악을 기록 중'이라며 '결국 늦은 스윙이 공을 너무 깊숙한 곳에서 맞게 만들고, 이것이 밀어 치기와 극단적으로 낮은 스윙 궤적으로 이어져 빗맞은 타구를 양산하는 셈'이라고 했다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) is out at first on a ground out as Milwaukee Brewers first baseman Jake Bauers (9) makes the catch during the third inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kayla Wolf)

이어 '2차전 3회 로건 헨더슨의 94.9마일 패스트볼에 3루수 앞 힘없는 땅볼로 물러났을 때, 오타니는 사실상 포수 미트에 들어가는 공을 억지로 꺼내 치는 수준이었다'고 묘사했다.

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매체는 지난 8월의 모습과 이번 챔피언십 시리즈의 데이터를 비교했다. 지난 8월 밀워키의 좌완 셰인 드로언의 95마일 싱커를 몸 앞 26인치 지점에서 완벽한 타이밍으로 잡아당겨 112마일짜리 2루타를 만들어냈다. 그러나 이번 2차전에서 조조 로메로의 94마일 싱커를 몸 앞 겨우 6인치 지점에서 간신히 맞히며 파울을 만들어냈다.

끝으로 매체는 '모든 문제는 극도로 늦어진 타이밍으로 귀결된다. 과연 이 문제가 며칠간의 집중 훈련으로 고쳐질 수 있는 것인지, 아니면 오프시즌에 돌입하기 전까지는 해결할 수 없는 신체적 한계인지를 다저스는 판단해야 한다'며 '그 해답이 다저스의 3연속 월드시리즈 제패를 결정지을 것'이라고 덧붙였다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com