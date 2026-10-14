ML 112승의 경험이 한국 첫 PS에서도 빛났다. 6이닝 1실점. 곽빈을 이겼다[잠실 현장]

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 4회초 카라스코가 양의지를 중견수 플라이로 잡아 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG 선발투수 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회초 1사 1루 카라스코가 정수빈의 직선타를 잡아 병살로 연결한 3루수 문보경의 수비에 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 통산 112승의 커리어는 큰 경기에서 더 빛났다.

LG 트윈스의 외국인 투수 카를로스 카라스코가 강렬했던 KBO 데뷔전의 데자뷔로 첫 포스트시즌 등판에서 팀을 구했다.

카라스코는 14일 잠실구장에서 열린 두산베어스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 선발등판, 6이닝 동안 4안타 1볼넷 3탈삼진 1실점을 기록하며 4대1 승리를 이끌었다. 대한민국 에이스 곽빈과의 선발 맞대결에서 완승을 거두며 와일드카드 결정전 1차전 만에 팀을 준플레이오프에 진출시켰다.

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LG는 17일 오후 2시 광주 챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 준플레이오프 1차전을 치른다.

카라스코는 6회까지 무실점을 기록했고, 2-0으로 앞선 7회초에도 등판했다가 연속안타로 무사 2,3루의 위기 속에 교체됐다. 자신이 내준 주자 1명이 홈을 밟아 내준 1실점이 전부였다.

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카라스코는 8월부터 던진 교체선수다. 11경기에 선발등판해 6승3패 평균자책점 4.05를 기록했다.

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카라스코는 정규시즌에서 두산전에 딱 한번 등판했었는데 8월 1일 데뷔전이었다. 당시 7이닝 동안 안타, 볼넷 없는 퍼펙트 피칭으로 충격을 던진 바 있다. 하지만 최근엔 투구수가 늘어나면 얻어맞는 등 많은 나이를 실감하게 해 우려를 자아냈다. 특히 이날 등판이 지난 9일 롯데전(5이닝 85구 5안타 3실점 패전) 이후 나흘 휴식 후 등판이라 체력적으로 회복이 됐을지가 걱정이었다.

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하지만 우려는 기우에 불과했다.

최고 149㎞의 직구(9개)와 커터(25개), 체인지업(21개), 슬라이더(11개), 투심(11개), 커브(7개) 등의 다양한 구종으로 두산 타자들의 노림수를 비켜갔다.

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카라스코는 1회초 위기에서 출발했다. 선두 박찬호에게 중전안타를 허용했고, 2번 안재석을 2루수앞 땅볼로 잡았지만, 1루주자 박찬호가 2루에서 세이프되며 1사 2루. 하지만 카라스코는 세베리노를 좌익수 플라이로 잡아냈고, 4번 양의지를 포크볼로 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 1회를 마쳤다.

2회초에도 선두 김민석에게 유격수 내야안타를 허용하며 출발했지만 6번 강승호를 중견수 플라이로 처리한 뒤 7번 정수빈이 3루수 직선타로 잡히는 순간, 1루주자 김민석이 미처 1루로 돌아오지 못해 병살이 되며 마무리. 3회초는 공 9개로 가볍게 삼자범퇴로 끝낸 카라스코는 거침이 없었다. 4회초와 5회초까지 삼자범퇴로 끝내며 '두산 킬러'로서의 명성을 확인했다.

6회초엔 1사후 조수행에게 볼넷을 내주며 12타자 연속 범타 행진을 마감했다. 하지만 이후에도 박찬호와 안재석을 연속 외야 플라이로 잡았다.

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7회초에도 마운드에 오른 게 욕심이었을까. 선두 세베리노에게 중전안타, 양의지에게 우익선상 2루타를 맞아 무사 2,3루의 위기에 몰렸고 존 케네디로 교체됐다.

케네디가 이후 희생 플라이를 허용해 카라스코에게 1실점이 주어졌다. 하지만 케네디는 2사 2,3루의 위기를 박해민의 슈퍼캐치 도움 속에 막아내며 2-1 리드를 유지했다.

LG는 1점 차 리드 속 8회 1사 1,3루에서 신민재의 스퀴즈번트와 폭투로 2점을 보태 박빙의 승부에 마침표를 찍었다. 카라스코의 역투과 완성되는 순간이었다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com