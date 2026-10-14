'트중박' 또 도미노야! LG 박해민, 대지를 가르는 센터 수비 → 팀 구한 슈퍼세이브 [잠실 현장]

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회초 1사 만루 양석환이 박해민이 자신의 타구를 잡아내자 헬멧을 벗어 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 1사 1루 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 1사 1루 박해민이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '트중박' LG 트윈스 중견수 박해민이 대지를 가르는 수비로 팀을 구했다.

LG는 14일 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 두산 베어스와 와일드카드 결정전 1차전서 4대1로 승리했다. 박해민의 멋진 수비가 경기 흐름을 바꿨다.

또 '도미노 피자'였다. 박해민은 이 브랜드 광고판이 붙은 외야 가장 깊은 곳에서 호수비를 자주 펼쳤다. 박해민 덕분에 광고판 노출 증대 효과를 본 도미노 피자가 2025년 잠실구장에 피자 60판을 쏜 일화도 있다.

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2-0으로 앞선 LG는 7회초 대위기를 맞이했다. 무실점 순항하던 카라스코가 연타를 맞았다. 카라스코는 선두타자 세베리노에게 중전 안타, 후속 양의지에게 우익 선상 2루타를 맞았다.

무사 2, 3루에 LG는 좌완 케네디를 구원 투입했다.

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케네디는 김민석을 삼진으로 잡아내며 급한 불을 껐다. 하지만 강승호에게 몸에 맞는 공을 줬다.

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1사 만루가 되자 두산은 대타 양석환 카드를 꺼냈다.

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양석환은 올 시즌 타율 2할1푼7리로 낮은 편이지만 언제든 잠실구장을 넘길 수 있는 일발 장타력을 가진 거포.

양석환은 2볼 2스트라이크에서 두산이 원했던 그림을 그렸다.

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박해민이 낙구지점을 향해 스타트를 끊기 전까지는 말이다.

양석환은 바깥쪽 공을 정확하게 밀어쳤다. 잠실구장 우중간 가장 깊은 곳으로 날아갔다.

다소 좌측에 치우쳐있던 박해민은 외야를 횡단하며 빠른 속도로 타구와 거리를 좁혔다.

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빠졌다면 주자 3명 싹쓸이가 됐을 타구.

하지만 박해민이 빨랐다. 중견수 뜬공으로 그치며 3루 주자만 태그업, 홈으로 들어왔다.

케네디는 크게 안도했다. 대량 실점 위기를 넘긴 케네디는 박지훈을 2루 땅볼로 솎아내며 추가 실점을 막았다.

2-1의 불안한 리드를 이어가던 LG는 8회말 2점을 추가해 승부에 쐐기를 박았다. 1사 1, 3루에서 신민재가 스퀴즈 번트를 댔다.

박해민은 계속된 2, 3루에서 끈질기게 승부했다. 볼넷을 골라내며 마지막 폭투까지 이끌어냈다. 박동원이 득점하며 두산을 주저앉혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com