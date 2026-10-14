아! 그냥 돌렸다면.. 통한의 3루 스톱 → 두산 거기서 왜 세웠을까. 동점 코앞이었는데 [잠실 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 8회초 1사 1, 2루. 삼진을 당한 두산 세베리노. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회초 무사 1루 양의지가 2루타를 치고 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 결과적으로 그 1점이 아쉽게 됐다. 두산 베어스가 주루 플레이에 신중을 기했다가 접전 끝에 패했다.

두산은 14일 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와 와일드카드 결정전 1차전서 1대4로 무릎을 꿇었다. 두산은 2026시즌을 마감했다. 7회초 3루 주자 멈춤 사인이 두고두고 아쉬움으로 남을 법하다.

두산은 0-2로 끌려가던 7회초 드디어 기회를 잡았다.

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선두타자 세베리노가 중전 안타로 물꼬를 텄다.

무사 1루서 양의지가 우익 선상 2루타를 터뜨렸다.

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LG 우익수 홍창기와 꽤 먼 곳에 타구가 떨어졌다.

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공은 펜스까지 굴러갔다.

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홍창기가 펜스 플레이를 하는 과정에서 바운드가 꼬이며 신속한 중계 플레이가 이루어지지 않았다.

1루 주자였던 세베리노는 헬멧까지 집어던지고 전력 질주, 이미 3루에 도달한 상태였다.

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하지만 3루 주루 코치는 정지 사인을 보냈다. 세베리노가 3루를 돌아 홈까지 뛰다가 황급히 귀루했다.

홈에서 충분히 승부가 가능한 타이밍으로 보였다.

두산은 안전을 선택했다. 1점이 소중했지만 아웃카운트 1개도 소중했다. 무사였기 때문에 모험을 걸어야만 하는 이유는 없었다.

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두산의 판단은 실패로 돌아갔다. 무사 2, 3루에서 김민석이 허무하게 삼진을 당했다. 강승호가 몸에 맞는 공을 얻어 베이스를 꽉 채웠다. 1사 만루서 양석환이 중견수 희생 플라이로 1점을 만회했다. 박지훈이 2루 땅볼로 물러나면서 공격이 끝났다.

세베리노를 돌렸다면 어땠을까.

두산이 1-2로 따라붙고 무사 2루 상황이다. 김민석이 번트를 댔다면 1사 3루로 LG를 압박할 수 있었다. 안타 없이 동점도 가능했다. 경기 양상은 충분히 달라질 수 있었다.

두산은 8회말 쐐기점을 헌납했다. 마무리투수 이영하를 8회에 올리며 배수진을 쳤다. 1사 1, 3루에서 신민재에게 스퀴즈번트로 1점을 더 잃었다. 폭투까지 나오면서 LG는 1-4로 멀어졌다.

두산은 9회초 삼자범퇴로 물러나며 아쉬움을 삼켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com