이승엽 감독님, 왜 그렇게 욕먹었었나요...WC 결정전 작아지는 두산, 1점은 냈다 [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 하고 있는 두산 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 1점이 난 것 뿐이네.

이쯤 되면 와일드카드 결정전 악몽이라고 해도 과언이 아니다. 왜 이 무대에만 오면 두산 베어스는 작아지는 것일까.

두산이 2026 시즌을 마감했다. 두산은 14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 1대4로 패했다. 정규시즌 5위라 2경기 중 1경기만 지면 탈락. 단 1경기로 두산의 가을야구가 끝났다.

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절대적으로 불리한 5위지만, 희망도 있었다. 에이스 곽빈이 1차전에 나서게 됐고, 1주일을 쉬었다. 반대로 LG는 12일 KIA 타이거즈와의 3위 결정전에서 패하며 육체적, 정신적 충격을 받은 상황이었다. 여기에 마무리 손주영이 목 부상으로 엔트리에서 탈락한 것도 초대형 악재였다. 고우석도 등록 문제로 포스트시즌에 뛸 수 없었기에 두산의 우세를 점치는 전망도 많았다.

하지만 두산의 와일드카드 시리즈 악몽은 올해도 계속됐다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 1회말 1사 1루 곽빈이 오스틴에 선제 2점홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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두산은 2023, 2024 시즌에도 와일드카드 시리즈에서 힘을 내지 못했다. 당시 팀을 이끌던 이승엽 감독이 2년 연속 가을야구를 가고도, 좋은 평가를 받지 못한 이유였다. 2023 시즌은 5위로 올라가 NC 다이노스에 패했고, 2024 시즌이 정말 큰 충격이었다. 4위로 KT 위즈를 만났는데, 와일드카드 결정전이 생긴 후 역대 최초로 업셋 희생양이 됐다. 지금껏 와일드카드 결정전 4위가 업셋을 당한 건 이 사례가 유일하다.

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곽빈도 이 두 번의 시리즈에서 부진해, 징크스처럼 꼬리표가 따라붙었다. 하지만 올시즌 완벽한 경기력으로 리그 최고 에이스가 된 곽빈은 개인의 아픔을 이겨냈다. 1회 오스틴에게 선제 투런포를 맞았지만, 2회 무사 만루 위기서 홍창기, 박해민, 오스틴을 연속 헛스윙 삼진 처리하며 포효했다. 6이닝 10삼진 2실점을 기록했으니, 선발로서 제 역할을 충분히 했다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 8회초 1사 1, 2루. 삼진을 당한 두산 세베리노. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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문제는 방망이였다. 4일 쉬고 나온 상대 선발 카라스코를 전혀 공략하지 못했다. 7회 무사 2, 3루 찬스를 잡았지만 양석환의 희생플라이 타점 추가에 그쳤다. 선두 세베리노가 안타를 치고 나가고, 양의지가 우익선상 2루타를 쳤을 때 상대 우익수 홍창기가 볼을 더듬는 사이 세베리노가 홈에 들어올 수 있었지만 고토 3루 베이스 코치가 그를 막아섰다. 무사였기에 안정적인 선택을 한 것인데, 이 때 세베리노가 홈인하고 무사 2루 상황서 작전을 펼쳤다면 동점이 될 수 있을까 아쉬움이 남았다. 이어진 무사 2, 3루 찬스서 김민석이 케네디에게 허무한 헛스윙 삼진을 당했기 때문이다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회초 2사 3루. 삼진을 당한 양의지. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

8회에도 1사 1, 2루 찬스를 잡았지만 세베리노와 류승민이 연속 삼진을 당하며 찬물이 끼얹어졌다. 양의지가 7회 2루타를 치고 무릎 부상으로 교체됐는데, 그 여파가 8회 마지막 찬스에 이어졌다. 류승민은 양의지를 대신해 들어왔었고, 이후 대타와 대주자 작전 등을 펼치며 다른 선택지가 모두 지워진 상황이었다. 류승민은 큰 경기 승부처 압박감을 이겨내지 못했다.

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두산은 2년 전 KT에 2경기를 지며 단 1점도 내지 못했다. 이날 나아진 건 1점을 냈다는 것 뿐이었다. 와일드카드 결정전 3경기 연속 무득점 수모는 피했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com