"창피한 경기였다." 김원형 감독의 일침 "5위 열심히 했다. 그러나 여기서 끝내면 안된다."[잠실 일문일답]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 9회초 경기 지켜보는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]5위로 올랐고, 최고 에이스 곽빈까지 준비했으나 아쉽게 타격이 받쳐주지 못했다.

두산 베어스의 가을 야구가 단 한경기로 끝났다. 두산은 14일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 와일드카드 결정전서 1대4로 패해 탈락했다.

김원형 감독의 두산에서의 첫 해가 이렇게 마무리됐다.

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일찍 5위가 확정되며 포스트시즌 준비를 했고, LG가 시즌 최종전인 12일에서야 4위가 확정돼 하루만 쉬고 바로 와일드카드 결정전에 돌입해 두산이 더 유리하다는 평가가 있었지만 역대 와일드카드 결정전의 4위팀의 준플레이오프 진출 확률인 90.9%를 넘어서지 못했다.

경기후 김원형 감독은 "오늘 경기는 감독으로서 너무 창피했다"라며 선수들의 발전을 바랐다.

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-총평

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변명처럼 들리겠는데 1년내내 공격에서 활로가 막히고 이런 부분들이 여실히 드러나는 경기였다고 생각한다. 선수들도 스스로 144경기 오늘 와일드카드 결정전으로 시즌이 끝났는데 나부터 생각을 달리해서 내년시즌을 준비해야겠다는 생각이 든다.

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-한시즌 소회를 말한다면.

5위라는 숫자가 누군가에겐 좋지 않게 보일 수도 있지만 우리선수들 정말 열심히 했다고 생각한다. 2년만에 복귀해서 두산 감독을 했는데 처음엔 답답한게 많았다. 하지만 선수들이 점점 좋아지는 모습, 젊은 선수들의 성장을 보면서 잘했다고 칭찬해주고 싶다. 그러나 여러 마음이 교차한다. 아쉽다. 그리고 진건 진건데 작은 실수들이 나오고…. 이게 좀 순간 상황적인 것, 타자가 누구인지, 주자가 누구인지를 생각하고 수비하고 어떤 포메이션인지를 생각하고 수비를 해야 투수의 투구수도 적게 할 수 있는데 그런게 부족했다. 3대1이나 4대1이 지는 건 똑같지만 2대1이 더 중요하다고 생각한다. 경기가 너무 아쉬운 패배를 해도 너무 감독 입장에서 너무 창피한 경기였다. 마지막 1이닝이 많은 생각을 하게 되는 경기였던 것 같다.

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-오늘의 결과가 좋지 않았지만 올시즌 성과가 있다면.

생각한 이상으로 투수들이 버텨줬다. 그런게 5위를 만들지 않았나. 야수들도 점점 성장해 나가는 모습들이 있었다. 그러나 여기서 끝내면 안된다. 느끼면서 어떻게 야구를 해야하는지 생각을 하면 좋겠다.

-곽빈이 잘던졌는데.

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홈런을 맞긴 했지만 대한민국 에이스답게 6이닝을 책임지는 모습이 정말 몇년전의 곽빈이 아니다. 우리나라 최고 에이스 곽빈의 피칭이었다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com