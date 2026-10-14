전율의 KKK, 무실점이었다...하지만 안재석 송구 실책, 왜 치명적이었나 [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 2회말 무사 1, 2루. 신민재의 번트 타구를 3루에 송구하는 안재석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 점수는 안 줬지만….

두산 베어스의 가을 여정이 너무 짧게 끝났다.

두산은 14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 1대4로 패했다. 정규시즌을 5위로 마친 두산이었기에, 1패는 곧 탈락이었다.

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아쉬움이 많이 남을 경기 내용. 에이스 곽빈이 1회 실투 하나로 오스틴에게 선제 투런포를 맞은 것부터 시작이었다.

곽빈은 2회 무사 만루 위기까지 맞이했다. 여기서 홍창기, 박해민, 오스틴을 3연속 헛스윙 삼진 처리하며 위기를 넘겼다. 이후 점수를 주지 않고 6회까지 버텼다.

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중요한 건 왜 무사 만루가 됐느냐는 것이다. 구본혁에게 2루타를 맞고, 박동원에게 볼넷을 줄 때까지는 어쩔 수 없었다. 신민재의 희생번트. 타구가 떴다. 3루수 안재석은 그 타구를 잡으려는 듯한 모션을 취했다, 떨어뜨렸다. 고의낙구. 그러면 3루에 송구한 후, 2루로 진루를 시도하는 주자까지 잡을 수 있다는 계산이었다.

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4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 무사 1,2루 신민재의 희생번트때 박찬호가 안재석의 빗나간 송구를 잡아 2루주자 구본혁을 잡기 위해 몸을 날리고 있다. 구본혁이 3루 세이프되며 무사 만루가 됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

그 판단이 나쁜 건 아니었는데, 문제는 송구. 송구가 파울 라인 바깥쪽으로 갔다. 공을 잡자마자 2루에 송구를 할 준비를 하고 있던 유격수 박찬호이기에 무게 중심이 페어 지역쪽으로 쏠려있는데 공은 바깥쪽으로 날아오니 제대로 포구할 수 없었다. 올 세이프. 답답한 박찬호는 땅을 치며 아쉬워했다.

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무실점이었다. 그런데 왜 문제였느냐. 곽빈의 투구수가 늘었다는 점이다. 홍창기, 박해민, 오스틴을 삼진 처리하며 14개의 공을 더 던졌다. 만약 거기서 더블아웃을 성공시키고, 다음 타자에서 이닝을 잘 마쳤다면 10개 이상의 투구를 줄일 수 있었다. 이는 곽빈이 7회까지 던질 수 있었다는 걸 의미하고, 경기 후반 불펜 운용에서 더 여유를 가질 수 있었을 것이다. 결과론적인 얘기지만 8회 나와 난조를 보인 이영하가 더 뒤에 나왔다면, 마지막 추격 찬스를 한 번 잡을 수 있지 않았을까 아쉬움이 남을 수밖에 없었다. LG는 불펜이 절대적으로 부족한 상황이었기 때문이다. 경기 후 김원형 감독은 "이게 좀 순간 상황적인 것, 타자가 누구인지, 주자가 누구인지를 생각하고 수비하고 어떤 포메이션인지를 생각하고 수비를 해야 투수의 투구수도 적게 할 수 있는데 그런게 부족했다"며 아쉬워했다.

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 무사 1,2루 안재석이 신민재의 희생번트 타구를 잡지 않고 떨어뜨리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

안재석은 올시즌을 앞두고 유격수에서 3루로 수비 전향을 했다. FA 박찬호가 오면서였다. 어깨가 강하고, 유격수까지 했으니 3루에 잘 정착할 걸로 보였다. 하지만 정규시즌에도 자주 수비 약점을 노출했다. 송구 불안, 상황 판단 부족 등의 모습을 보였다. 수비 실책, 판단 미스 하나에 경기 결과가 왔다갔다 한다. 마무리 훈련부터 수비력 보강에 사활을 걸어야 할 듯 하다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com