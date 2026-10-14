와! 김강률 14억 일시불 세이브 → 얄궂은 운명의 수레바퀴. 김강률 떠나보낸 두산, 김강률 손에 퇴장하다 [잠실 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 투구하고 있는 LG 김강률. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 김강률, 박동원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 출신 마무리가 LG를 구한 영웅이 되다니.

LG 트윈스 구원투수 김강률이 주전 마무리 손주영의 빈자리를 완벽하게 지웠다. 김강률에 막힌 두산 베어스는 2026시즌을 이렇게 마감했다.

LG는 14일 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 두산과 와일드카드 결정전 1차전에 4대1로 승리, 준플레이오프에 진출했다.

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4-1로 앞선 9회초 김강률이 출격했다. 김강률은 김민석 강승호 김대한을 삼자범퇴로 정리, 세이브를 수확했다. 김강률의 포스트시즌 세이브는 두산 시절이었던 2017년 이후 무려 9년 만이다.

김강률은 두산의 프랜차이즈 스타였다. 2008년부터 2024년까지 원클럽맨으로 활약했다.

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2025시즌을 앞두고 FA를 통해 '옆집' LG로 이적했다. 김강률은 3+1년 최대 14억원에 계약했다.

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김강률은 FA 계약 이후 부상에 신음했다. 2025년 12경기 12⅓이닝 1승 4홀드 1세이브 평균자책점 1.46을 기록했다. 올해도 정규시즌은 10경기 8⅓이닝에 그쳤다. 4홀드 평균자책점 2.16을 올려 출전 시간이 ?은 점이 더 아쉽게 부각했다.

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하지만 포스트시즌에 들어와 큰 경기 하나를 잡아줬다. LG는 불펜 핵심 고우석과 손주영이 전열에서 이탈했다. 고우석은 9월 3일에 등록한 탓에 포스트시즌에 못 뛴다. 손주영은 목 디스크 진단을 받아 엔트리에서 제외됐다. 마무리가 공석인 상황에서 김강률이 막중한 임무를 해결한 것이다.

경기 후 김강률은 "1차전으로 끝내서 너무너무 다행이다. 기분 좋다"며 기뻐했다.

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고우석과 손주영의 공백은 누군가에게는 기회라고 긍정적으로 바라봤다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 9회초 LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 9회초 LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

김강률은 "정말 저희 불펜에서 엄청난 비중을 차지하는 친구들이 빠졌다. 대신 나머지 멤버들은 또 기회다. 그래서 다 함께 잘해보자고 힘을 모았다. 일단 선발투수도 잘 던져주고 1차전에 이겨서 정말 다행"이라며 웃었다.

친정 두산에 대한 아련한 감정도 이제는 많이 진정이 됐다. 김강률은 이미 2025년에 두산전 두 차례 등판했다.

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김강률은 "작년 (두산전)처음 던질 때보다는 괜찮았다. 최대한 신경 안 쓰고 던지려고 했다. 그리고 마지막 잠실 포스트시즌인데 또 두산전에 제가 경기를 끝낼 수 있어서 영광"이라고 소감을 밝혔다.

준플레이오프 상대는 KIA 타이거즈다.

김강률은 "마지막 경기 아쉽게 패해서 우리가 4위를 했다. KIA도 우리가 올라오는 게 더 부담스러울 것이라고 생각한다. 나만 잘하면 또 좋은 결과 있을 것"이라며 파란을 꿈꿨다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com