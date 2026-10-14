'보더라인 아티스트' 거기서 KK로 막을 줄이야! → "무조건 들어갔다고 생각했죠" [잠실 현장]

잠실=한동훈 기자

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회초 2사 2,3루 이우찬이 류승민을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 좌완 구원투수 이우찬이 보더라인에 절묘하게 걸치는 예술적인 투구로 팀을 구했다. ABS존 활용도를 극대화 해 타자들도 손을 쓸 도리가 없었다.

LG는 14일 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 두산 베어스와 와일드카드 결정전 1차전서 4대1로 승리했다.

2-1로 쫓긴 8회초 1사 2루에 구원 등판한 이우찬이 결정적인 위기를 틀어막은 덕분이다. LG는 8회말 2점을 추가해 승부에 쐐기를 박았다.

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이우찬은 좌타자 안재석과 까다롭게 승부하며 볼넷, 1루를 채웠다.

1사 1, 2루서 우타석에 선 세베리노를 상대했다. 풀카운트서 7구째 몸쪽 가장 깊은 곳에 슬라이더가 묻었다. 스트라이크 콜이 울리자 세베리노가 펄쩍 뛰었다.

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2사 1, 2루에서는 류승민을 루킹 삼진 처리했다. 2볼 2스트라이크서 7구째 슬라이더가 이번에는 존 가장 높은 곳을 쓸었다. 류승민도 서서 당했다.

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이우찬은 무려 프로 16년차에 포스트시즌 첫 홀드를 수확했다.

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이우찬은 "너무 기분 좋다. 선수들이 많이 간절했다. 덕분에 힘입어 좋은 결과가 나왔다. 너무 기분 좋다"고 기뻐했다.

이우찬은 자신감이 있었다. "던지기 전에 할 수 있다는 생각을 크게 가졌다. 점수 주면 동점이었다. 더 악착같이 던졌다"고 돌아봤다.

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작년 한국시리즈 우승 당시에는 엔트리에 들지 못했다. 이우찬은 "그래서 그런지 더 즐길 수 있는 것 같다. 지난해 어떤 기분을 느꼈는지 되새기며 준비했더니 도움이 많이 됐다"고 짚었다.

여유도 제법 늘었다. 안재석과 승부는 일부러 피했다. 1루를 채워야 병살 가능성이 생기기 때문이다. 이우찬은 "의도한 볼넷"이라고 말했다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회초 2사 2,3루 이우찬이 류승민을 삼진처리하며 이닝을 끝낸 후 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회초 1사 1,2루 세베리노가 이우찬에 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회초 2사 2,3루 이우찬이 류승민을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

물론 ABS존을 의식해서 던지지는 않았다. 이우찬은 세베리노를 삼진 잡은 공에 대해 "무조건 (스트라이크로)들어갔다고 생각했다. 세베리노가 안 치려고 한다는 느낌을 받아서 과감하게 (존 안으로)던졌다"고 설명했다.

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LG 불펜은 앞으로 더 어려운 길을 극복해야 한다. 불펜 핵심 고우석이 포스트시즌에 못 뛴다. 손주영도 목에 디스크 증상을 보여 정상 컨디션 합류가 불투명하다.

이우찬은 "저희 불펜 뎁스가 워낙 좋다. 코치님들께서 저희 투수들 장점 위주로 이야기를 해주셔서 더 자신감 갖고 힘이 난다. 그리고 3년 동안 우승 두 번 한 경험도 무시 못한다. 다들 즐기는 분위기다. 어려움 속에서 좋은 선수들도 많기 때문에 또 좋은 활약 나오지 않을까 싶다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com