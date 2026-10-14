다시 KIA, 다시 도영이다. "결정적인 순간에 도영이에게 다 맞아서..." 염갈량의 경계 0순위는 역시 김도영. "도영이를 어떻게 잡느냐"[잠실 코멘트]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 염경엽 감독과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"결정적인 순간에 (김)도영이에게 다 맞아서…."

역시 경계 0순위는 김도영이다.

LG 트윈스가 올시즌 최고 에이스인 곽빈이 던진 두산 베어스를 꺾고 준플레이오프에 올랐다. 이제 다시 KIA 타이거즈와 플레이오프 진출을 놓고 다퉈야 한다.

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LG 염경엽 감독은 다름 아닌 김도영을 막는 것.

염 감독은 14일 잠실에서 열린 두산과의 와일드카드 결정전서 4대1로 승리한 뒤 가진 인터뷰에서 KIA와의 준플레이오프에 대해 묻자 곧바로 "결정적인 순간에 (김)도영이에게 다 맞아서 이번 초점은 도영이를 어떻게 잡느냐가 중요할 것 같다"라고 말했다.

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실제로 LG가 4위로 내려간 가장 큰 이유가 바로 김도영의 홈런이었다.

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지난 5일 잠실 경기에서 LG가 4-3, 1점차로 앞선 상황에서 고우석이 9회초 2사 1,2루에서 김도영에게 역전 스리런포를 맞아 4대6으로 패했고, 최종전인 12일에도 2-2 동점이던 8회말 케네디가 결승 투런포를 맞아 2대4로 졌다. 이 두번의 패배로 LG는 4위, KIA는 3위가 됐다.

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그러나 김도영의 상대팀별 성적을 보면 LG가 김도영을 가장 잘 막아왔다. 김도영은 올시즌 LG전에 15경기에 나가 타율 2할8리(48타수 10안타)에 그쳤다. 그래도 홈런 4개와 12타점을 기록.

KIA는 김도영이 분위기를 잡아주는 역할을 하는 팀이다. 물론 나성범 카스트로 김선빈 박재현 등 좋은 타자들이 많지만 김도영이 갖는 상징성이 크다.

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MVP에 올랐던 2024년엔 주자가 있을 땐 한방을 쳐서 타점을 올렸고, 주자가 없을 땐 출루를 한 뒤 도루로 상대 수비를 흔들면서 분위기를 KIA로 돌려 놓는 역할을 했었다.

지난해 세번의 햄스트링 부상으로 인해 많이 뛰지 않는 것이 그나마 다행이다. 즉 LG로선 김도영 앞에 주자를 두지 않는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있다.

LG 주장 박해민은 염 감독의 김도영 경계령에 대해 "야구는 9명이 하는 스포츠다. 김도영 선수가 뛰어난 선수고 영향력이 있지만 김도영만 막는다고 우리의 승률이 올라간다고는 생각하지 않는다"면서 "KIA엔 좋은 테이블 세터들이 있고 나성범, 카스트로 등 좋은 선수들이 많이 포진돼 있어서 김도영 선수만 의식하기 보다는 KIA 타이거즈와 상대하는 마음가짐으로 광주에 가야한다고 생각한다"라고 KIA 타자 전체를 경계했다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com