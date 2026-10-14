82.4% 확률 잡았는데 여전히 떨고 있는 밀워키, 다저스는 추억 소환…대체 무슨 일이 있었길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 82.4%의 확률을 잡았지만 여전히 떨고 있는 밀워키 브루어스다.

역대 메이저리그 7전4선승제 포스트시즌에서 1, 2차전을 모두 잡은 팀이 월드시리즈에 진출한 확률은 82.4%에 달한다. 안방에서 가진 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 1, 2차전을 모두 잡은 밀워키 입장에선 편안하게 LA행 비행기에 오를 수 있는 상황이다. 하지만 그들의 모습에서 미소는 좀처럼 찾아보기 힘든 것도 사실이다.

'흑역사' 때문이다. 2018 NLCS에서 밀워키는 3차전까지 다저스에 시리즈 전적 2승1패로 앞서고 있었다. 하지만 다저스에 연패해 벼랑 끝에 몰렸고, 안방으로 돌아와 치른 6차전에서 승리하며 간신히 균형을 맞췄으나 결국 7차전을 내주면서 월드시리즈행에 실패한 바 있다. 1승1패로 앞선 채 LA로 향했던 8년 전보다는 나은 상황이지만, 밀워키 선수단이나 팬들 입장에선 당시 기억을 떨칠 수 없는 게 사실이다.

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현재 밀워키 선수 중 당시 악몽을 기억 중인 선수는 크리스티안 옐리치 단 한 명 뿐이다. 완전히 바뀐 선수단, 안방에서 2연승 신바람을 내면서 부담을 털고 원정길에 나서는 만큼 당시와는 상황이 달라질 것이라는 시선도 있다. 하지만 당시 키케 에르난데스, 맥스 먼시와 함께 기적을 일궜던 다저스는 안방에서 다시 역전 반등의 기억이 되살아나길 노릴 수밖에 없다.

1969년 창단한 밀워키는 아직까지 월드시리즈 우승이 없다. 마지막 월드시리즈 진출이 아메리칸리그 시절이었던 1982년이다. 1998년 내셔널리그로 둥지를 옮긴 뒤 올해까지 7번이나 지구 우승을 차지했음에도 월드시리즈행 티켓을 잡지 못했다. 지난해에도 지구 우승을 차지하고 디비전시리즈를 돌파해 NLCS에서 다저스를 만났으나, 스윕패 굴욕을 당하면서 눈물을 흘린 바 있다.

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다저스타디움으로 향하는 밀워키가 44년 간 이어져 온 악몽을 넘지 못할지, 선배들의 한을 풀지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com