이게 잠실구장에서의 마지막 경기였다니..."창피했다" 후회만 남기고, 영원한 이별 [WC1 현장]

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "창피하다."
이제 더 하고 싶어도 할 수 없다. 역사 속으로 사라지는 잠실야구장. 그 곳을 홈으로 쓰던 두산 베어스. 잠실을 떠나보내는 마지막 경기, 이별식으로는 너무 좋지 않았다. 감독 입에서 "창피한 경기"라는 소감이 나왔기 때문이다.
두산은 14일 잠실구장에서 열린 '잠실 라이벌 ' LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 1대4로 패했다.
시리즈 전체로만 보면 두산이 불리했다. 정규시즌 5위. 사실상 1패를 안고 싸우는 것이었다. 상대도 총력을 다하는데, 2경기 연속 승리한다는 게 결코 쉽지 않았다.
하지만 1차전은 희망이 있었다. 에이스 곽빈이 1주일을 쉬고 등판했다. 상대 LG는 12일 KIA 타이거즈와의 3위 결정전에서 치명적 패배를 당하고 정신적, 육체적으로 망가진 상태였다. 여기에 마무리 손주영이 목 부상으로 엔트리에 들어오지 못했다. 선발 카라스코는 한국 나이로 40세 나이에 4일 쉬고 등판해야 했다.
하지만 두산은 무기력했다. 1회 곽빈이 상대 오스틴에게 선제 투런포를 맞은 건 어쩔 수 없었다. 실투가 아쉬웠지만, 2회 무사 만루 위기를 3연속 삼진으로 막아냈고 6회까지 추가 실점 없이 던졌으니 에이스로서 자기 역할을 충분히 했다.
하지만 곽빈은 외로웠다. 타선 지원이 전무했다. LG 선발 카라스코가 잘 던진 것인지, 두산 타선이 무기력한 것인지 분간하기 힘든 총체적 난국.
운도 따르지 않았다. 7회 1사 만루 찬스에서 대타 양석환이 친 장타성 타구를 중견수 박해민이 그림같은 수비로 걷어냈다. 그게 빠졌다면 싹쓸이였다. 양팀 불펜 사정을 봤을 때, 두산이 이길 확률이 매우 높아질 수 있었다.
8회 1사 1, 2루 찬스에서도 세베리노, 류승민이 연속 삼진으로 물러났다. 여기까지는 그럴 수 있었다. 하지만 마무리 이영하가 8회말 등판해 추가 2실점을 준 게 너무나 아쉬웠다. 안타를 맞고 준 것도 아니고, 상대 스퀴즈 작전에 전혀 대비하지 못한 내야 수비에 이영하의 폭투까지 나왔다. 상대 불펜이 약한 걸 알고 있었기에, 마무리 투수가 1점차를 지켜줬어야 했는데 거기서 허무하게 2점을 줘버리니 역전 의지가 생길 수 없었다.
김 감독은 경기 후 "오늘 경기는 감독으로서 너무 창피했다"고 말했다. 이어 "1대3, 1대4 지는 건 똑같지만 마지막 1이닝은 많은 생각을 하게 했다"고 덧붙이며 인터뷰실을 떠났다.
이게 두산이 잠실구장에서 펼친 마지막 공식 경기가 됐다. 그렇게 잠실구장과 이별을 하게 됐다. 창피한 기억과 함께.
잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com