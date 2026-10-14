이게 잠실구장에서의 마지막 경기였다니..."창피했다" 후회만 남기고, 영원한 이별 [WC1 현장]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "창피하다."

이제 더 하고 싶어도 할 수 없다. 역사 속으로 사라지는 잠실야구장. 그 곳을 홈으로 쓰던 두산 베어스. 잠실을 떠나보내는 마지막 경기, 이별식으로는 너무 좋지 않았다. 감독 입에서 "창피한 경기"라는 소감이 나왔기 때문이다.

두산은 14일 잠실구장에서 열린 '잠실 라이벌 ' LG 트윈스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 1대4로 패했다.

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시리즈 전체로만 보면 두산이 불리했다. 정규시즌 5위. 사실상 1패를 안고 싸우는 것이었다. 상대도 총력을 다하는데, 2경기 연속 승리한다는 게 결코 쉽지 않았다.

하지만 1차전은 희망이 있었다. 에이스 곽빈이 1주일을 쉬고 등판했다. 상대 LG는 12일 KIA 타이거즈와의 3위 결정전에서 치명적 패배를 당하고 정신적, 육체적으로 망가진 상태였다. 여기에 마무리 손주영이 목 부상으로 엔트리에 들어오지 못했다. 선발 카라스코는 한국 나이로 40세 나이에 4일 쉬고 등판해야 했다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 하고 있는 두산 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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하지만 두산은 무기력했다. 1회 곽빈이 상대 오스틴에게 선제 투런포를 맞은 건 어쩔 수 없었다. 실투가 아쉬웠지만, 2회 무사 만루 위기를 3연속 삼진으로 막아냈고 6회까지 추가 실점 없이 던졌으니 에이스로서 자기 역할을 충분히 했다.

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하지만 곽빈은 외로웠다. 타선 지원이 전무했다. LG 선발 카라스코가 잘 던진 것인지, 두산 타선이 무기력한 것인지 분간하기 힘든 총체적 난국.

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운도 따르지 않았다. 7회 1사 만루 찬스에서 대타 양석환이 친 장타성 타구를 중견수 박해민이 그림같은 수비로 걷어냈다. 그게 빠졌다면 싹쓸이였다. 양팀 불펜 사정을 봤을 때, 두산이 이길 확률이 매우 높아질 수 있었다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 3루 더그아웃의 두산 선수들이 1대4로 뒤진 9회초 공격을 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

8회 1사 1, 2루 찬스에서도 세베리노, 류승민이 연속 삼진으로 물러났다. 여기까지는 그럴 수 있었다. 하지만 마무리 이영하가 8회말 등판해 추가 2실점을 준 게 너무나 아쉬웠다. 안타를 맞고 준 것도 아니고, 상대 스퀴즈 작전에 전혀 대비하지 못한 내야 수비에 이영하의 폭투까지 나왔다. 상대 불펜이 약한 걸 알고 있었기에, 마무리 투수가 1점차를 지켜줬어야 했는데 거기서 허무하게 2점을 줘버리니 역전 의지가 생길 수 없었다.

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김 감독은 경기 후 "오늘 경기는 감독으로서 너무 창피했다"고 말했다. 이어 "1대3, 1대4 지는 건 똑같지만 마지막 1이닝은 많은 생각을 하게 했다"고 덧붙이며 인터뷰실을 떠났다.

이게 두산이 잠실구장에서 펼친 마지막 공식 경기가 됐다. 그렇게 잠실구장과 이별을 하게 됐다. 창피한 기억과 함께.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com