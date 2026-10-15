"비가 안 온다면…" KIA든 LG든 '드루와' 삼성 두차례 청백전, 낮밤이 다르다, 왜?

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 2위로 플레이오프(PO) 직행 티켓을 거머쥔 삼성 라이온즈가 본격적인 가을야구 모드에 돌입한다.

약 2주간의 실전 공백을 메우기 위해 삼성 박진만 감독이 선택한 카드는 외부 평가전이 아닌 '상황 맞춤형 청백전'이다.

삼성은 15일 부터 대구 라이온즈파크에서 플레이오프 대비 훈련에 들어간다.

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박진만 감독은 플레이오프를 앞둔 선수단의 훈련 일정에 대해 "우리 팀 내부적으로 외부팀과의 경기 없이 청백전만 2게임 정도 계획하고 있다"고 밝혔다.

팀 내부의 밀도 높은 전력 점검과 실전과 가장 유사한 환경을 스케줄에 맞춰 정밀하게 조성하기 위함이다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱 피칭을 박진만 감독이 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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삼성의 두차례 청백전에서 가장 눈에 띄는 점은 바로 '경기 시간대 세분화'다.

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박 감독은 "한 게임은 야간 경기로 진행하려 한다. 플레이오프 1차전 대비용"이라고 설명했다. 이어 "플레이오프까지 비가 안와서 일정이 바뀌지 않는다면, 오는 25일 일요일 예정된 PO 1차전이 오후 2시 경기이기 때문에 그에 맞춰 낮 경기로 한차례 청백전을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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포스트시즌 단기전은 경기 시간대에 따라 야수들의 시야, 일광(일조량) 등이 승패를 가르는 미세한 변수로 작용할 수 있다.

삼성 처럼 제법 오랜 휴식기를 거친 선수들이 낮 경기 시야에 빠르게 적응할 수 있도록 정교한 맞춤형 시뮬레이션을 준비한 셈이다. 특히 1차전 좌익수로 선발 출전할 가능성이 있는 최고참 베테랑 최형우의 낮 경기 수비 적응도 필요한 상황이다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

디테일한 청백전 계획 속에서도 삼성벤치가 가장 신경 쓰는 변수는 '가을비(기상 변수)'와 '실전 감각 저하'다.

박진만 감독이 "비로 인한 변수가 없다면"이라는 전제를 달았듯, 가을비로 인해 자체 청백전 일정이 취소되거나 밀릴 경우 선발 투수 등 미리 맞춰둔 선수들의 리듬 관리가 어려워질 수 있다.

2위 확정 후 얻은 값진 휴식은 투수진의 피로 회복과 아픈 선수들의 회복에 도움이 된 반면, 타자들의 타격 감각이 무뎌질 수 있다는 마이너스 요소를 동시에 안고 있다.

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외부 실전 경기 없이 청백전 2경기만으로 준플레이오프에서 혈투를 치르고 올라올 KIA 타이거즈, 혹은 LG 트윈스의 살아있는 실전 감각을 압도할 수 있을지가 최대 관건이다.

오는 25일 오후 2시, 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 플레이오프 1차전. 삼성이 정규시즌 2위의 아쉬움을 털어내고, 한국시리즈 진출과 역전 우승을 향한 설레는 첫 걸음을 내디딘다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com