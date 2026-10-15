'진짜 미쳤다' 와카전 티켓 한장에 200만원? 암표 근절 불가, 이벤트 경기까지 몸살

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG를 열정적으로 응원하는 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 나유리 기자]KBO가 암표 근절 캠페인을 펼치고 있지만, 암표상들은 더욱 활개를 친다. 최대 수백만원에 달하는 암표까지 등장한 가운데 이벤트 경기까지 '리셀러'들이 붙었다.

14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 와일드카드 결정전. '잠실 라이벌' 두 팀의 가을야구 맞대결이기도 하고, 포스트시즌의 시작을 알리는 경기인만큼 당연히 수 많은 야구팬들의 이목이 쏠렸다.

그 관심은 티켓 예매로 이어졌다. 정규 시즌 중에도 주말 경기는 늘 예매가 쉽지 않은만큼, 와일드카드 결정전은 더더욱 어려웠다. 예매가 풀리자마자 수만명 이상이 몰리면서 대기자수가 급증했고, 0.01초 차이로 희비가 엇갈리기도 했다. 표를 구한 '행운아'들도 있지만, 외야 좌석도 구하지 못해 발을 동동 구르는 팬들이 훨씬 많았다.

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예매가 거의 시작되자마자, 티켓 리셀 사이트에는 와일드카드 결정전 리셀 티켓들이 올라오기 시작했다. 조직적으로 운영하는 암표상들도 있겠지만, 일단 운 좋게 예매한 티켓을 단 10만원이라도 벌겠다는 생각으로 과감히 가격을 부풀려 올린 티켓들도 상당수 눈에 들어왔다. 심지어 이날 와일드카드 결정전의 경우 내야 특정 티켓이 1인당 거의 200만원에 리셀 사이트에 등록되기도 했다. 실제로 판매가 됐는지는 미지수지만, 그외 대부분의 티켓들이 실제 가격의 적게는 2~3배, 보통 5~6배 이상 부풀린 가격에 올라왔다.

이날 잠실구장에서 허구연 KBO 총재가 직접 '암표 근절 캠페인'을 펼치기도 했지만, 사실 팬들이 체감하는 효과는 아직까지 크지 않다. 특히 개개인의 거래의 경우 규제를 하기가 쉽지 않다. 불법 매크로 프로그램을 사용하는 대규모 암표상의 경우 경찰 추적을 통해 간혹 적발이 되는 사례들이 있지만, 소규모 조직이거나 개인이 움직이는 전문 리셀러들의 경우 잡아내기가 어렵다.

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특히 수요가 있다는 게 더 문제다. 워낙 티켓 예매가 힘들다보니 '돈을 더 주고라도 들어가자'는 수요층이 존재하기 때문에, 암표가 완전히 근절될 수 없는 분위기다. 수요가 있는 곳에 공급이 있기 때문이다.

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심지어는 포스트시즌 경기도 아닌, 이벤트 경기마저도 리셀러 때문에 몸살을 앓고 있다. 시즌 일정이 모두 끝난 SSG 랜더스는 17일 홈 인천 SSG랜더스필드에서 '최광야구1429'라는 타이틀로 팬들을 위한 자체 이벤트 경기를 치른다.

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SSG 구단은 관중석을 오픈하면서, 팬들을 위한 이벤트 경기인만큼 전 좌석 1만원에 티켓 예매를 진행했다. 이 이벤트도 전 좌석이 약 40분만에 매진됐는데, 리셀 사이트에 1만원짜리 티켓이 10만원, 15만원에 올라오는 등 황당한 상황이 이어지고 있다.

SSG 구단은 14일 "암표 거래를 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 적발시 실시간으로 조치하고 있다. 암표 적발시 해당 예매 건은 취소되며 법적 조치가 이뤄질 수 있다"며 경고문을 발표하기도 했다. 또 팬들에게 암표 판매글을 발견시 좌석 정보와 함께 문의글을 접수해달라는 공지도 함께 띄웠다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com