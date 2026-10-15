'KIA SSG 초비상?' 125억 효과 제대로 누리고 있다…'트중박'이 보여준 가치, 중견수 전쟁 열리나

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 1사 1루 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] 센터라인의 중요성. 가을야구 시작부터 보여줬다.

LG 트윈스는 14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전에서 4대1로 승리했다. 정규시즌을 4위로 마쳤던 LG는 이날 승리로 준플레이오프 진출에 성공했다.

선발투수 카를로스 카라스코의 6이닝 1실점 호투와 더불어 타선에서 1회말 나온 오스틴 딘의 투런 홈런과 8회말 쐐기 2점이 승리를 이끌었다.

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투·타가 좋은 안정적인 모습을 보여줬지만, 이날 LG의 승리를 이끈 결정적 한 장면이 있다.

2-0으로 LG가 앞선 7회초. 두산 유니오 세베리노의 안타와 양의지의 2루타가 이어졌다. 무사 2,3루 위기에 몰렸던 LG는 선발 카라스코를 내리고 존 케네디를 올렸다.

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김민석을 삼진으로 잡으면서 한숨을 돌렸지만, 강승호 타석에서 몸 맞는 공이 나와 만루 위기에 몰렸다.

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두산은 대타 양석환을 냈다. 케네디와 2B2S까지 승부를 펼친 양석환은 5구째 바깥쪽 직구를 받아쳤다. 힘이 실린 타구는 우중간으로 뻗어나갔다.

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장타 코스. 그러나 리그 최고의 수비력을 자랑하며 '트중박(트윈스의 중견수 박해민)'이라는 별명이 붙은 박해민이 집중력 있게 따라갔고, 마지막 순간 포구하는데 성공했다. 3루 주자는 홈으로 들어오는데 성공했지만, 나머지 주자는 홈을 밟지 못했다. 두산으로서는 역전 싹쓸이까지 기대할 수 있었던 상황이었던 만큼, 박해민의 수비는 더욱 야속하게 다가올 수밖에 없었다. 양석환은 결국 아쉬움에 헬멧을 내던지기도 했다.

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회초 1사 만루 양석환이 박해민이 자신의 타구를 잡아내자 헬멧을 벗어 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

LG로서는 박해민 효과를 톡톡히 누리고 있다. 박해민은 2021년 시즌을 마치고 LG와 4년 총액 60억원에 계약을 했다. 4년 연속 144경기 출전을 한 박해민은 올 시즌을 앞두고는 4년 총액 65억원에 LG와 다시 한 번 FA 계약을 했다. 타율은 2할 중후반에 머무르고 있지만, 넓은 수비 범위를 바탕으로 센터라인 안정화를 가지고 오면서 역할을 다했다. 특히 분위기가 중요한 단기전에서 박해민의 이런 수비는 더욱 빛을 내고 있다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

자연스럽게 올 시즌 FA 자격을 얻는 중견수의 가치도 올라갈 전망이다. 올 시즌을 마치면 김호령(KIA 타이거즈)과 최지훈(SSG 랜더스) 정수빈(두산 베어스) 배정대(KT 위즈)등 뛰어난 수비력을 자랑하는 외야수들이 FA 자격을 얻는다. 특히 중견수가 약한 팀에서는 매력적인 자원이다.

'중견수에 많은 돈을 써야 할까'라는 의문이 따라붙을 수도 있다. 그러나 박해민이 보여준 수비 한 장면은 충분히 투자할 가치가 있다는 것을 증명하게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com