구자욱 상태 심각한가? 14일 MRI 재검진, 숨죽인 삼성, 공식 발표 하루 늦춰진 속사정

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 2위로 플레이오프(PO) 직행 티켓을 쥐고 가을야구를 준비 중인 삼성 라이온즈의 시선이 한곳으로 쏠리고 있다.

타선의 핵이자 '타율·출루율 2관왕'에 빛나는 캡틴 구자욱의 운명을 가를 정밀 검진 결과 발표가 임박했기 때문이다.

구자욱은 14일, 햄스트링 힘줄 부상 부위에 대한 MRI 추적 재검진을 마쳤다. 지난 9월 30일 대구 한화전 2루타를 치고 전력질주 하던 과정에서 왼쪽 햄스트링 대퇴이두근 힘줄이 0.5~1cm가량 손상되는 부상을 한 뒤 2주 만에 진행된 정밀 검사다.

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14일 검진 직후 구단 차원의 공식 발표가 하루 늦춰지면서, 야구팬들 사이에서는 부상 상태를 둘러싼 긴장감이 고조되고 있다. 워낙 중대한 사안이다 보니 복수의 의료기관 교차 검증과 확인 과정에서 발표가 살짝 늦어지고 있는 상황.

9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

다행히 선수 본인의 현재 회복 상태는 긍정적이다.

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다리를 절거나 통증을 느끼는 증상은 거의 사라졌으며, 실내 사이클을 타는 등 제한된 범위 내에서 회복 훈련을 차근차근 소화해 왔다. 지난 12일 KT 위즈와의 홈 최종전에도 더그아웃을 지키며 동료 선수들을 향해 파이팅을 외쳤다.

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25일로 예정된 플레이오프 시작까지 아직 열흘 정도 회복 시간도 남아있다.

12일 KT 위즈와의 최종전에 선수단과 함께 한 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

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그러나 재발 위험이 극도로 높은 햄스트링 부상의 특성상, 재검진 결과가 최상으로 나오더라도 이번 가을야구에서 구자욱이 외야 수비나 격렬한 주루를 소화하기는 불가능에 가깝다.

삼성 박진만 감독 역시 "한국시리즈에 진출해도 구자욱의 수비 소화는 어려울 것"이고 전제하며, 타격 합류 여부와 활용 방안을 놓고 시나리오 구상에 들어간 상태다.

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12일 KT 위즈와의 최종전에 9회 박승규의 홈런을 축하하는 구자욱(오른쪽). 사진제공=삼성 라이온즈

14일 MRI 결과와 남은 열흘 회복 속도에 따라 삼성의 플레이오프 타선 구성은 두 갈래로 갈리게 된다.

최상의 시나리오는 '지명타자' 출전 가능이다.

재검진 결과 힘줄 결합 상태가 양호해 스윙과 가벼운 주루에 무리가 없다는 진단을 받을 경우, 구자욱은 선발 지명타자로 타선에 합류할 수 있다. 이 경우 기존 지명타자 자리를 지키던 베테랑 최형우가 좌익수 수비를 맡는 '좌익수 최형우' 카드가 가동된다. 이미 지난 12일 KT 위즈와의 시즌 최종전에 134일 만의 최형우 좌익수 출전 실험도 마쳤다. 구자욱과 최형우라는 리그 최고 듀오를 동시에 선발 배치함으로써, 타선의 화력을 극대화할 수 있다.

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17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

두번째 시나리오는 '대타' 정도만 가능한 상황이다.

선발 라인업에서 제외되더라도 경기 후반 승부처에서 상대 필승조나 마무리를 허무는 '결정적 한 방'을 위한 특급 대타 카드로 벤치에 대기하게 된다.

결정적인 순간, 구자욱이 있고 없는 삼성 타선의 무게감에 큰 차이를 준다. 타격왕 구자욱의 득점권 타율은 자신의 시즌 타율(0.371)을 훌쩍 넘는 0.414다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com