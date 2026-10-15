가을야구 시작과 동시에 폭발한 'LG 거포' 오스틴, MLB 러브콜 임박?…美서 관심 폭발 "압도적 활약에 감탄"

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 타격하는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 강우진 기자]LG 트윈스의 외국인 거포 오스틴 딘의 활약상이 메이저리그에도 전해지고 있다. 정규시즌 막판 주춤하던 그가 가을 야구에 돌입하자마자 부활했다. 미국에서도 그의 활약에 주목하고 있다. 이 관심이 메이저리그의 러브콜로 이어질 수 있을지 기대를 모은다.

'레드버드 랜츠'는 14일(한국시각) '마이애미 말린스 마이너리그 올해의 선수에서 메이저리그 적응에 실패한 선수로, 여기서 다시 KBO 리그를 폭격하는 타자가 되기까지 오스틴은 파란만장한 야구 인생을 살아왔다'고 보도했다.

마이애미에서 타율 0.223, OPS 0.656에 그친 오스틴은 2020년 1월 세인트루이스 카디널스로 향했다. 그는 세인트루이스에서 2021년 22경기에 출전해 타율 0.233, OPS 0.742를 기록했다. 준수한 성적을 냈음에도 주전 자리를 차지하기에는 벅찼다. 결국 세인트루이스는 오스틴을 웨이버 공시했고, 샌프란시스코 자이언츠가 그를 데려갔다. 그러나 샌프란시스코에서 4경기 출전에 그친 오스틴은 2023년 KBO 리그 LG로 향했다.

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14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. MVP 수상한 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

오스틴의 선택은 적중했다. 2023시즌(타율 0.313, OPS 0.893), 2024시즌(0.319, 0.957), 2025시즌(0.313, 0.988) 그야말로 괴물 같은 성적을 냈다. 이 기간 홈런 86개를 터뜨렸고, LG는 2023년과 2025년 한국시리즈 우승을 차지했다.

하지만, 이 기록들조차 2026년에 보여 준 활약에 비하면 몸풀기에 불과했다. 2026시즌 오스틴은 타율 0.331을 기록했으며, OPS 1.062로 KBO 리그 전체 1위에 올랐다. 시즌 41홈런을 쏘아 올리기도 했다.

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오스틴은 가을 야구에서도 제 몫을 다하고 있다. LG는 14일 열린 두산 베어스와의 와일드카드(WC) 1차전에서 오스틴의 투런 홈런에 힘입어 승리했다. MVP도 오스틴의 차지였다. LG는 준플레이오프에서도 오스틴의 방망이에 기대를 건다.

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이같은 활약은 미국까지 전해졌다. 매체는 '아시아 구단들은 해외에서 영입하는 선수들에게 장타력을 기대하는 경우가 많다'며 '그런 점에서 오스틴은 탁월한 영입 사례가 됐다. 마이너리그에서 기록한 한 시즌 최다 홈런이 2019년 트리플A에서의 18홈런에 불과했다는 점을 고려하면 더욱 놀라운 성과다'고 평가했다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 1회말 1사 1루 오스틴이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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다만 오스틴의 압도적인 활약에도 메이저리그 복귀는 어려울 것이란 전망을 내놨다.

매체는 '2026년 오스틴의 활약은 KBO 안팎에서 상당한 인정을 받게 했다'면서도 '그가 메이저리그 복귀를 간절히 바라고 있다면, 현실적으로 쉽지 않을 수 있다'고 주장했다.

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현 시점에서 오스틴이 섣불리 새로운 도전에 나서는 것은 부담일 수 있다는 의미였다.

레드러브 렌츠는 '33세인 오스틴에게는 전성기가 많이 남아 있지 않을 수도 있다'며 '메이저리그에서 벤치 멤버 자리를 노리기보다는, 이미 성공을 거둔 곳에서 계속 뛰는 편이 나을 수 있다'고 전했다. 그러면서 '오스틴이 미국으로 돌아와 다시 뛰지 않더라도, KBO 리그에 합류한 뒤 그가 보여 준 활약은 감탄할 만한 가치가 충분하다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com