'삼성 왕조' 이끌던 홀드왕의 안타까운 추락, 3억 원대 사기 혐의 '징역 1년 8개월' 실형 선고

SK와 삼성의 2012 프로야구 한국시리즈 5차전 경기가 31일 잠실구장에서 열렸다. 7회초 무사 1,2루의 위기에서 삼성 선발 윤성환에 이어 등판해 무실점으로 이닝을 마친 안지만이 환호하고 있다.잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2012.10.31/

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[스포츠조선 정현석 기자]'삼성 왕조' 시절 특급 셋업맨으로 명성을 떨친 안지만(43·전 삼성 라이온즈 투수)이 지인들로부터 3억 원이 넘는 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 1심에서 결국 실형을 선고받았다.

연합뉴스와 조선일보 보도에 따르면 대구지법 형사11단독(전명환 판사)은 사기 혐의로 재판에 넘겨진 안지만에게 징역 1년 8개월을 선고했다고 14일 밝혔다.

안씨는 지난 2016년 4월부터 2017년 10월 사이 지인 3명으로부터 "건축공사비가 필요하다", "변호사 선임비를 빌려주면 무죄를 받고 구단에 복귀해 원금과 이자를 갚겠다"며 총 3억 2200만 원을 빌린 뒤 변제하지 않은 혐의로 기소됐다.

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23일 서울 고척동 고척스카이돔에서 KBO리그 넥센 히어로즈와 삼성 라이온즈의 주중 3연전 마지막 경기가 열렸다. 삼성 안지만이 8회 투구 도중 마운드에 잠시 앉아 있다.송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2016.06.23

조사 결과 안씨는 지인들에게 돈을 빌릴 당시 이미 금융기관 등에 상당한 채무를 지고 있었던 것으로 드러났다. 빌린 돈 역시 약속했던 공사비나 변호사 선임비가 아닌, 기존 빚을 변제하는 데 사용된 것으로 확인됐다.

안지만은 재판 과정에서 "당시 사정을 다 말했고, 재판이 끝나고 프로야구 선수로 복귀하면 돈을 갚을 생각이었다"며 범행 의도를 부인했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

재판부는 "피고인은 복귀를 예상했다고 주장하나 이는 본인의 기대일 뿐 복귀 여부는 불투명했다"며 "피고인이 빌린 돈을 전액 기존 채무 변제에 사용할 것이란 사실을 피해자들이 알았다면 누구도 돈을 빌려주지 않았을 것"이라고 지적했다. 이어 "자신의 형사상 책임을 인정하지 않고, 피해 대부분이 회복되지 않았으며, 프로야구 선수로서의 유명세를 이용해 범행을 저지른 점을 종합했다"며 양형 이유를 밝혔다.

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11일 대구 시민야구장에서 KBO리그 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기가 열렸다. KIA는 최근 4연패를 삼성은 4연승을 기록 중이다. 삼성 안지만이 8회 마운드에 올라 힘차게 투구하고 있다.대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2015.04.11

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안씨의 사기 혐의 실형 선고 소식에 야구계는 충격을 감추지 못하고 있다.

현역 시절 안지만은 삼성 라이온즈의 2010년대 4연속 통합 우승을 이끈 독보적인 '특급 셋업맨'으로 불펜을 지배했다. 통산 593경기 60승35패, 177홀드, 3.59의 평균자책점을 기록했으며, 2015시즌에는 KBO 한 시즌 최다인 37홀드로 부문 1위에 오르며 삼성 불펜의 키플레이어로 활약했다.

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하지만 2015년 10월 한국시리즈를 앞두고 해외 원정도박 사건에 연루되며 출전 명단에서 제외되는 등 우여곡절 끝에 구단으로부터 계약 해지 통보를 받았다. 연봉이 끊기고 빚더미에 앉은 그는 지인들을 상대로 갚지 못할 돈까지 빌리며 징역형까지 선고 받았다.

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마운드 위에서 챙을 구부리지 않은 힙한 모자를 눌러쓰고 타자를 돌려세우며 한 시대를 풍미했던 '홀드왕'. 불법 도박에 이어 사기 혐의 실형 선고로 이어진 그의 안타까운 추락이 야구계에 씁쓸함과 함께 경각심을 울리고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com