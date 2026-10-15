'이상한 티켓 가격' 리그 챔프전도 못 채우는 TB, ALCS 좌석 점유율이 83%라니...왜?

탬파베이 레이스 치어리더가 지난 13일(한국시각) 클리블랜드와의 ALCS 1차전 도중 피켓을 들고 팬들의 응원을 유도하고 있다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]비인기 구단의 설움이 바로 이런 것이다.

올 정규시즌서 아메리칸리그(AL) 동부지구 우승을 차지하며 4년 만에 포스트시즌에 진출한 탬파베이 레이스가 AL챔피언십시리즈(CS) 홈경기 흥행에 실패한 것으로 나타났다.

클리블랜드 가디언스와의 ALCS가 열린 홈구장 트로피카나필드에는 1차전에 3만5361명, 2차전에 3만2125명의 팬들이 입장했다.

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트로피카나필드의 최대 수용 인원은 4만300명 안팎이다. 그러나 이틀 동안 열린 ALCS에는 여기저기 빈 자리가 많이 보였다. 평균 좌석 점유율이 83%에 그쳤다. AL 챔피언을 가리는 경기임에도 만원 사례와는 거리가 멀었다.

반면 뉴욕 양키스의 디비전시리즈(DS) 2경기는 만원 관중으로 들썩였다. DS 1차전은 4만542명, 2차전은 4만226명을 각각 동원해 트로피키나 관중석이 모처럼 만원 관중으로 열기를 띠었다. 메이저리그 야구장 최대 수용 인원은 딱 하나로 정해진 수치가 없다. 입장권 발매 상황에 따라 경기마다 약간의 차이가 난다.

ALCS 1차전을 앞둔 트로피카나필드. Imagn Images연합뉴스

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켄 배비 탬파베이 CEO는 14일(이하 한국시각) '디 애슬레틱'에 보낸 성명에서 "팬들의 엄청난 성원에 감사드린다. 팬들은 레이스 야구를 진정으로 특별하게 만드는 원동력이다. 선수들은 경기장에서 팬들이 뿜어내는 에너지를 느끼고 있으며, 그들의 응원 덕분에 올시즌 흥미진진한 분위기가 조성됐다"고 밝혔다.

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왜 이런 메시지를 냈을까.

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디 애슬레틱은 'ALCS 2경기가 관중석 곳곳이 빈 채로 치러진 가운데 탬파베이 CEO 켄 배비는 팬들의 성원에 감사를 표하는 한편, 높은 티켓 발권 가격에 대한 팬들의 불만을 언급했다'고 전했다.

배비 CEO는 성명에서 "우리 구단은 합리적인 가격이 얼마나 중요한지 잘 알고 있으며, 우리의 야구 경기를 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 다양한 티켓 옵션을 꾸준히 제공해 왔다. 우리는 팬들의 성원을 소중하게 생각하며, 지역 사회의 더 많은 팬들이 경기장을 찾아 레이스를 위한 진정한 홈구장의 이점을 만들어 주시길 희망한다"고 밝혔다.

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탬파베이 레이스 브라이언 베이커. Imagn Images연합뉴스

1차전 경기 시작 즈음 공식 예매처에서 판매된 외야 상단 구역 좌석 가격은 최저 84달러였다.

애슬레틱은 '팬들은 티켓 가격이 초기에는 더 비싸, 일부는 최종적으로 판매된 것보다 더 높은 가격으로 좌석을 구매하게 됐다고 불만을 터뜨렸다'며 '레이스 구단은 티켓 가격 변동 문제에 어떻게 대응하고 있는지, 그리고 팬들에게 차액을 환불해주고 있는지에 대한 구체적 질문에는 답하지 않았다'고 전했다.

메이저리그는 포스트시즌 티켓 가격도 각 구단이 자체적으로 책정하며, MLB는 이를 검토하고 승인해줄 뿐이다.

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탬파베이 팬이자 교사인 트래비스 토마스는 "티켓을 샀는데 하루 만에 가격이 절반으로 떨어졌다. 그리고 이틀 후에는 몇줄 앞 좌석을 3분의 1 가격으로 살 수 있더라"고 했다. 경기 시간이 가까워질수록 가격이 떨어졌다는 얘기다.

트로피카나필드. AP연합뉴스

탬파베이는 2029년 연고지를 세인트피터스버그에서 탬파로 이전할 계획을 발표했다. 트로피카나필드의 관중 동원에 어려움을 겪어왔기 때문이다.

트로피카나필드는 인구 밀집 지역에서 멀리 떨어져 있어 접근성이 떨어진다는 지적을 받아왔다. 특히 평일 야간경기나 비인기 팀과의 경기는 관중 부족 문제가 더욱 심각하다.

그렇지 않아도 팬들의 발길이 아쉬운데, 티켓 가격을 예측하기 어렵다는 점이 팬들을 망설이게 한다.

양키스와의 디비전시리즈에 많은 팬들이 몰린 건 인근 탬파가 양키스 스프링트레이닝이 펼쳐지는 곳이기 때문이다. 양키스는 탬파를 제2의 홈으로 여길 정도다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com