눈물의 이이무라, 롯데와 인연 이어갈까? 절절한 작별인사 "기쁨도, 아쉬움도 많지만…"

사진=롯데 자이언츠, 이이무라 SNS

사진제공=롯데 자이언츠

사진=이이무라 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 이이무라 쇼타가 소속팀 롯데 자이언츠를 향한 뜨거운 애정을 드러냈다.

이이무라는 14일 자신의 SNS에 지난 한해를 돌아보는 사진들과 글을 올렸다.

이이무라는 "먼저 이곳에서 뛸 수 있는 기회를 주신 롯데 자이언츠 구단에 진심으로 감사드린다"면서 "기쁜 경험도, 아쉬운 경험도 많았지만 정말 행복한 시간이었다"고 돌아봤다.

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이어 "시즌 도중에 합류했음에도 불구하고 따뜻하게 맞아 주시고, 많은 도움과 지원을 해 주신 팀 동료들과 구단 관계자분들, 그리고 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 강조했다.

이이무라가 올린 사진들에는 시즌 막판 마무리투수로 활약하며 롯데를 빛낸 자신의 모습들이 가득하다. 경기를 마친 뒤 손성빈과 환하게 웃으며 마주보는 모습, 수훈선수 레이예스를 가리키며 미소짓는 등 팀워크가 돋보이는 사진들, 그리고 자신의 역투 모습들이다.

사진제공=롯데 자이언츠

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다만 붉어진 눈으로 눈물을 펑펑 흘린 사진은 없었다. 이이무라는 지난 10일 LG 트윈스전 역전패 직후에는 눈물을 펑펑 쏟는 모습으로 팬들의 가슴을 아프게 했다. 9회초 나승엽의 2타점 동점 적시타로 가까스로 연장에 돌입했는데, 연장 10회초 자신이 결승타를 내주며 패한 점을 자책한 것.

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이이무라는 "동료들이 어렵게 동점을 만들었는데, 내가 너무 허망하게 점수를 준게 미안하고 너무 아쉬워서 눈물이 났다. 마지막 경기인데 팬분들께 좋은 모습을 못 보여드린 것 같다"고 고백했다. 김태형 감독도 "지인들이 영상을(휴대전화로) 보내줬다. 나중에 알고 깜짝 놀랐다"며 그를 다독였다.

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대학 졸업 후 실업야구에서 뛰다 2025년 대만 실업리그로 이적, 29경기에 등판해 평균자책점 0.93을 찍으며 롯데의 눈도장을 받았다. 일본프로야구(NPB) 연습생 대신 한국에서 도전하는 쪽을 선택, 지난 6월 쿄야마 마사야를 대신한 아시아쿼터 교체 선수로 롯데에 입단했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 이이무라-박건우 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 7회말 실점 위기를 막아낸 롯데 이이무라. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 7회말 실점 위기를 막아낸 롯데 이이무라. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

150㎞대 초중반의 강력한 직구를 앞세워 불펜의 파이어볼러다운 존재감을 뽐냈고, 땅볼 유도 능력도 돋보였다. 특히 9월부턴 김원중을 대신해 마무리투수까지 꿰찼다.

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최종 성적은 2승4패 6세이브8홀드 평균자책점 6.11. 운이 따르지 않아 평균자책점은 높았지만, 전체적으로 인상적인 활약을 펼쳤다. 롯데 구단 역시 재계약에 긍정적인 태도를 보이고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com