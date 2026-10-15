류현진 옛스승 돈 매팅리, '대행 꼬리표' 뗐다…2년 정식 계약→친아들 단장과 2028년까지 동행

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[스포츠조선 고재완 기자] 4월까지만 해도 10연패 늪에 빠지며 지구 최하위로 곤두박질쳤던 필라델피아 필리스를 구원해 낸 명장의 저력이 마침내 '정식 계약'이라는 결실을 맺었다. 국내 팬들에게는 '류현진의 은사'로 친숙한 돈 매팅리(65) 감독 대행이 마침내 임시 꼬리표를 떼고 필라델피아의 정식 사령탑으로 확정됐다. 특히 구단 살림을 총괄하는 프레스턴 매팅리(39) 단장이 아들이라는 점에서, 메이저리그 역사상 보기 드문 '아들 단장-아버지 감독' 체제가 향후 2년간 본격 가동된다.

필라델피아는 15일(한국시각) "올 시즌 팀을 성공적으로 이끈 돈 매팅리 감독과 2028년까지 2년 정식 감독 계약을 체결했다"고 공식 발표했다.

필라델피아의 이번 선택은 완벽하게 '데이터와 결과'에 기반한 결단이다. 지난 시즌 내셔널리그 동부지구 우승팀이었던 필라델피아는 올 시즌 개막 직후 10연패 수렁에 빠지며 9승 19패(승률 0.321)로 내셔널리그 동부지구 공동 최하위까지 떨어졌다. 데이브 돔브로스키 사장은 지난 4월 28일 롭 톰슨 감독을 전격 경질하고 벤치코치였던 매팅리에게 대행 지휘봉을 넘겼다.

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이후 팀은 180도 달라졌다. 매팅리 대행 부임 후 필라델피아는 잔여 시즌 동안 79승 55패(승률 0.590)를 기록했다. 이 기간 필라델피아보다 높은 승률을 거둔 팀은 메이저리그 30개 구단 중 단 3팀(MLB 전체 4위)에 불과했다.

베이스볼서번트와 스탯캐스트에 따르면 필라델피아는 팀 득점 19위, 불펜 평균자책점 21위, 수비 OAA(Outs Above Average) 21위 등 투타 지표가 리그 하위권에 머물렀다. 구멍 뚫린 전력 속에서도 매팅리는 탁월한 클럽하우스 장악력과 벤치 지휘로 88승 74패(지구 2위)를 완성하며 팀을 가을야구로 이끌었다.

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사실 필라델피아 구단이 처음부터 매팅리만을 바라본 것은 아니었다. 돔브로스키 사장은 지난 4월 톰슨을 경질하기 이틀 전, 보스턴 시절 사제의 연을 맺었던 알렉스 코라 전 보스턴 감독에게 먼저 감독직을 제안했으나 거절당했다. 시즌 종료 후에도 2027년 지휘봉을 두고 코라에게 다시 러브콜을 보냈으나, 코라가 "2027년 감독직을 맡을 생각이 없다"며 고사하면서 매팅리의 정식 승격으로 급물살을 탔다.

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오는 12월 1일 메이저리그 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 '직장폐쇄(Lockout)' 가능성도 결정적 요인이었다. 규정상 직장폐쇄 기간 선수들과 접촉이 전면 금지되는 만큼, 외부 인사를 영입하는 것보다 이미 선수단의 신망이 두텁고 로스터 내부 사정을 훤히 꿰뚫고 있는 매팅리를 잔류시키는 것이 오프시즌 혼란을 막는 최선의 선택이었다.

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여기에 필라델피아 프런트를 진두지휘하는 아들 프레스턴 매팅리(39) 단장과의 시너지도 한몫했다. 2024년 30대 나이로 초고속 승진했던 프레스턴 단장과 아버지 돈 매팅리 감독은 부자 관계를 넘어 '원팀'으로 호흡을 맞추며 팀의 가을야구 진출을 합작했다.

반면 정규시즌 우승을 차지하고도 포스트시즌에서 힘없이 무너진 사령탑은 칼바람을 피하지 못했다. 같은 날 휴스턴 애스트로스는 조 에스파다(51) 감독과 재계약을 포기하고 결별을 공식 발표했다. 휴스턴은 올 시즌 81승 81패(승률 0.500) 턱걸이로 아메리칸리그 서부지구 1위에 올랐으나, 와일드카드 시리즈에서 6번 시드 시카고 화이트삭스에게 안방 2연패를 당하며 처참하게 탈락했다.

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2024년 3년 계약으로 부임해 팀을 2년 연속 지구 우승으로 이끌었지만, 포스트시즌 통산 '0승'이라는 극심한 단기전 잔혹사에 발목이 잡혔다. 최근 같은 지구 라이벌 시애틀 매리너스 신임 감독 면접을 본 사실까지 알려지며 결국 씁쓸하게 짐을 싸게 됐다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com