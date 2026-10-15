양석환은 헬멧을 집어던졌는데... 우리에겐 '슈퍼 캐치' 트중박에겐? "크게 감흥은..."[잠실 인터뷰]

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회초 1사 만루 양석환이 박해민이 자신의 타구를 잡아내자 헬멧을 벗어 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 박해민과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

4일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 1사 1루 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"이런 타구들은 큰 감흥은 없는 것 같다."

수없이 많은 어려운 타구들을 잡아냈다. 어떻게 잡았지라는 말이 절로 나올 정도의 '슈퍼캐치'가 밥먹듯 나오는 '트중박(트윈스 중견수 박해민)' 박해민(LG 트윈스)에겐 오히려 쉬운 타구였다.

하지만 분명히 LG에겐 희망을, 두산 베어스에겐 절망을 안기는 플레이였던 것은 분명했다.

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박해민은 14일 잠실에서 열린 두산과의 와일드카드 결정전에서 2-0으로 앞선 7회초 1사 만루의 위기에서 대타 양석환의 우중간으로 날아간 큰 타구를 끝까지 쫓아가 잡아냈다. 좌중간 쪽에 있던 박해민이 오른쪽으로 계속 달려가더니 왼손에 있는 글러브를 뻗어 끝내 타구를 걷어냈다. 3루주자가 홈을 밟아 1-2. 빠졌다면 1루주자까지 홈에 들어와 2-3으로 역전될 법했지만 박해민이 잡아내며 1점으로 막아낸 그야말로 '슈퍼 플레이'였다.

양석환은 박해민이 잡자 헬멧을 집어 던지며 아쉬움을 드러냈었다. 결국 LG는 두산의 거센 공세를 그 1점으로 막고 4대1의 승리로 준플레이오프에 올랐다.

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그런데 7회초 슈퍼 캐치는 박해민에겐 평범했다.

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경기후 만난 박해민은 7회초 수비에 대해 묻자 당시 수비 상황을 자세히 설명했다. "양석환 선수가 잡아 당기는 스타일이라 처음엔 좌중간으로 가 있었다"면서 "2스트라이크 이후엔 좌중간에서 한두발 오른쪽으로 옮긴게 적중했다. 맞자마자 잡을 수 있다고 생각했다"라고 말했다.

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올시즌 호수비들이 많았는데 순위를 매길 수 있냐는 질문을 하자 박해민은 "모르겠다. 다 비슷한 것 같다"고 멋적은 미소를 지은 뒤 "건방진 얘기로 들리겠지만 이런 타구들은 크게 감흥은 없는 것 같다"라며 대수롭지 않게 넘겼다.

LG 주장으로서 4위팀이지만 오히려 5위인 두산이 더 유리한 경기라고 평가받은 이번 와일드카드 결정전을 이긴 것에 자부심을 보였다. 박해민은 "와일드카드를 처음 경험하는데 시리즈 시작할 때 곽빈이 나온다고 두산이 유리하다고 생각하셨을 텐데 LG가 여전히 강하다는 것을 보여드리게 돼 기분이 좋다"라고 승리 소감을 말했다.

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지난 12일 KIA 타이거즈에 패해 4위가 됐던 LG는 준플레이오프에서 다시 KIA와 만난다. 공교롭게도 정규리그에서 KIA에 7연패 중. 박해민은 "이제 KIA에게 이길 때가 된 것 같다. KIA에게 많이 졌으니 이길 때가 됐다는 마음으로 내려가면 될 것 같다"라고 오히려 긍정적인 마인드를 보였다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com