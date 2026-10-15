겉멋만 든 선수들 뜨끔하겠네 "오타니, 이렇게 야구 못하는데도 평소처럼 웃는다"

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"정말 평소랑 똑같아요."

LA 다저스 오타니 쇼헤이의 팀 동료인 타일러 글라스나우가 놀라움을 금치 못했다. 메이저리그 최고의 스타 플레이어인 오타니는 올해 후반기 부상 여파로 극심한 타격 부진에 빠져있다.

상완이두근과 왼쪽 무릎 옆부위, 목 통증으로 인해 한 차례 부상자 명단(IL)에 올랐다가 복귀한 오타니는 후반기부터 올 시즌 남은 기간에는 투타겸업을 포기하고, 타자에만 전념하고 있다. 그런데 타격 슬럼프가 깊다. 가장 마지막 홈런이 8월 16일(이하 한국시각)이고, 포스트시즌에 들어와서도 20타수 3안타 타율 1할5푼에 무홈런을 기록 중이다. 거의 매 경기 다저스가 오타니를 선발 라인업에서 제외하느냐를 두고 격론이 벌어지고 있다.

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오타니는 14일 팀 훈련을 마치고 가진 기자회견에서 "지금은 부상 영향이 아니라 제 실력"이라며 덤덤히 인정하고, 더 발전해나가겠다며 부진 탈출의 의지를 보였다.

하지만 그는 극도로 스트레스를 받는 상황에서도 평정심을 유지하고 있다. 글라스나우는 15일 3차전을 앞두고 '데일리스포츠' 등 일본 언론과의 인터뷰에서 "오타니는 항상 일관된다. 성적이 좋을 때도, 나쁠 때도 아무것도 변하지 않는다"면서 "그건 정말 대단한 일이라고 생각한다. 보통 사람이라면, 그와 같은 상황에 놓이면 좀 더 감정 기복이 심해진다"라며 놀라워했다.

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오타니가 이처럼 슬럼프로 고민하는 시기에도 주위 사람들에게 전혀 티를 내지 않고, 평소와 똑같이 웃으며 대한다는 뜻이다.

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글라스나우는 "오타니는 굳이 가서 '쇼헤이, 너라면 할 수 있어' 이런 이야기를 하지 않고 그냥 두고 싶다. 내가 가서 그렇게 이야기를 한다고 해도 그는 그저 웃고 말 것"이라면서 "모두가 알고 있다. 그는 지금 격려의 말이 필요하지는 않다. 자기 자신을 믿고 있기 때문이다. 평소처럼 시간을 보내고 있고, 평소처럼 웃고 있다"며 오타니가 스스로 슬럼프를 깨고 나올 것이라고 응원했다.

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한편 3차전에서도 오타니를 선발로 내보낸 데이브 로버츠 감독 역시 이날 경기전 기자회견에서 "그는 팀 플레이어로서 더이상 완벽할 수 없을만큼 훌륭하다. 더할 나위 없이 이타적이다. 오타니는 어젯밤에도 늦게까지 구장에 남아서 스윙 연습을 했다. 그는 더이상 표현할 수 없을정도로 기쁨을 주는 선수다. 그는 야구에게 좋은 영향을 주는 존재고, 우리 모두에게 그렇다"며 오타니를 향한 굳은 신뢰를 드러냈다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com