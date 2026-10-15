요미우리 떠난 이승엽, KBO사령탑 복귀 길 열릴까…'투마카세' 혹평→1년 日생활 보약될 수 있나

수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] '한국 프로야구의 전설' 이승엽(50) 전 두산 베어스 감독이 1년 만에 일본 프로야구(NPB) 명문 요미우리 자이언츠 유니폼을 벗었다. 16년 만에 친정팀으로 돌아가 지도자로서 도전에 나섰지만, 동행은 길지 않았다. 자연스럽게 국내 야구계의 시선은 '국민타자'의 KBO리그 복귀 여부, 나아가 사령탑 재취임 가능성으로 쏠리고 있다.

요미우리 구단은 지난 14일 공식 발표를 통해 이승엽 1군 타격코치가 올 시즌을 끝으로 사임한다고 공식 발표했다.

지난해 가을 마무리 캠프 임시 코치로 인연을 맺은 뒤 아베 신노스케 당시 감독의 제안을 받아 정식 타격코치로 부임했던 이 코치는, 특유의 소통 능력과 헌신으로 직접 배팅볼까지 던지며 유망주 지도에 힘을 쏟았다. "젊은 선수들이 정말 많이 성장했다. 자이언츠의 미래는 밝다"라는 작별 인사를 남겼지만, 팀이 클라이맥스시리즈(CS) 퍼스트스테이지에서 탈락하고 코칭스태프 개편이 단행되면서 한 시즌 만에 야인으로 돌아왔다.

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그런데 올겨울 KBO리그는 사령탑 연쇄 이동의 태풍이 예고돼 있다. 이미 한화 이글스는 김경문 감독과 결별하고 류지현 신임 감독을 발탁하며 새 판을 짰다. 이외에도 몇몇 팀 사령탑 공석이 발생할 수 있는 시점이다.

더불어 류지현 감독이 한화 지휘봉을 잡으면서 공석이 된 APBC(아시아 프로야구 챔피언십) 대표팀 감독직도 비어있다. 현역 시절 통산 626홈런을 쏘아 올리며 국가대표의 상징으로 군림했던 상징성과 일본 야구 네트워크를 갖춘 만큼, 단기전 대표팀 사령탑이나 타격코치 등 현장 복귀를 타진할 문은 활짝 열려 있다.

수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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하지만 'KBO 1군 감독 복귀'라는 타이틀로 좁혀보면 상황은 결코 녹록지 않다. 현역 시절의 찬란한 후광과 달리, 2023년부터 2025년 중도 퇴진까지 두산 베어스에서 보여준 2년 반의 감독 커리어는 차가운 혹평으로 얼룩져 있기 때문이다.

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코치 경험 없이 3년 18억 원의 파격 대우를 받으며 부임했던 이 감독은 2023시즌과 2024시즌 2년 연속 팀을 5할 승률과 가을야구로 이끌었다. 9위로 추락했던 팀을 포스트시즌에 올려놨음에도 그를 향한 팬들의 시선이 싸늘했던 이유는 명확했다. 팀의 미래를 저당 잡힌 조급한 '단기전식 운용' 때문이었다.

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정규시즌을 늘 마치 한국시리즈처럼 치르는 탓에 핵심 불펜 유망주들이 혹사당했다는 지적을 받았다. 리빌딩이 절실한 시점이었음에도 불구하고 베테랑 야수 위주의 기용과 불펜 소모전에 매달렸고, 결국 누적된 피로는 2025시즌 초반 최하위권 추락과 중도 사퇴라는 최악의 결말로 귀결됐다.

이 전 감독은 '명선수는 명지도자가 될 수 없다'는 오랜 편견을 깨지 못했다. 요미우리에서 보낸 1년의 코치 생활은 이승엽 전 감독에게 '지도자의 기본'과 '육성의 인내'를 체득하는 귀중한 수업이었을 수 있다. 하지만 KBO리그 구단들이 그에게 다시 1군 지휘봉을 맡기기 위해선, 더 확실한 철학과 비전을 보여줘야할 것으로 보인다.

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잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com