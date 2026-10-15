"포수 움직임 대부분 들린다"…이대호도 경악한 1R 3순위 '소머즈급' 청력 "신인 최다 홈런 갈아치우겠다" 포부

사진=유튜브채널 '이대호'

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] "저는 타석에서 캐처(포수) 움직이는 걸 귀로 듣는 편입니다. 귀를 열고 있으면 뒤에서 포수가 어디로 움직이는지 소리가 들려요."

시속 150㎞를 넘나드는 광속구가 날아드는 타석. 투수의 손끝에 모든 시선이 집중되는 찰나의 순간, 뒤에 앉은 포수의 미세한 발소리와 장구 부딪히는 소리까지 포착해 볼 배합을 읽어내는 괴물 신인이 등장했다. 2027 KBO 신인 드래프트에서 전체 3순위로 KIA 타이거즈의 붉은 유니폼을 입은 거포 내야수 이호민(18·경남고)의 타격 비결에 '조선의 4번 타자' 이대호마저 입을 다물지 못했다.

유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'는 지난 13일 '프로팀 입단 기념으로 후배들에게 소고기 사줬습니다ㅎㅎ'라는 제목의 영상을 통해 수영초 직속 후배이자 프로 입단을 앞둔 하현승(키움 1순위)과 이호민(KIA 3순위)과의 유쾌하고도 깊이 있는 대담을 공개했다.

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이날 방송에서 가장 큰 화제를 모은 장면은 U-18 청소년 대표팀에서 결승타를 터뜨렸던 이호민의 '초감각적 청력' 고백이었다.

이호민은 지난달 열린 아시아 청소년 야구선수권대회 슈퍼라운드에서 결정적인 홈런과 결승타를 잇달아 작렬시키며 한국 대표팀의 금메달 획득을 견인했다. 이대호가 당시 결승타 상황을 칭찬하자, 이호민은 누구도 예상치 못한 타격의 비밀을 털어놓았다.

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이호민은 "결승타를 칠 때는 포수가 몸쪽으로 바짝 앉는 게 뒤에서 느껴졌다"라며 "그래서 칠 때 스트라이드를 완전 오픈 스탠스로 발을 완전히 뒤로 빼놓고 몸쪽 공을 쳤다"고 당시를 돌아봤다.

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단순히 '느낌'이나 '노림수' 수준이 아니었다. 이호민이 뒤쪽 포수의 위치를 파악한 감각 기관은 눈이 아닌 '귀'였다.

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이호민은 "저는 타석에 서면 뒤에서 캐처가 움직이는 소리를 듣는 편"이라며 "물론 예상이 안 맞을 때도 가끔 있지만, 거의 대부분 맞는다. 그냥 타석에서 귀를 열고 있으면 뒤에서 움직이는 소리가 들린다"라고 담담하게 설명했다.

사진=유튜브채널 '이대호'

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 이호민이 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

이호민의 충격적인 고백에 현역 통산 수많은 대기록을 작성했던 대선배 이대호와 베테랑 타자 정훈은 경악을 금치 못했다. 이대호는 눈을 크게 뜨며 "진짜로 들린다고? 그쪽 감각이 엄청나게 예민한가 보다"라며 놀라워했다. 정훈이 "혹시 타격 준비 동작하면서 곁눈질로 포수를 훔쳐보는 거 아니냐"라고 농담 섞인 의심을 던지자, 이호민은 손사래를 치며 웃었다.

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이호민은 "전혀 아니다. 제 시선은 완전히 투수를 똑바로 보고 있는데, 귀를 열어두고 있으면 뒤에서 포수가 이동하는 소리와 기척이 그대로 느껴진다"라고 강조했다.

투수와의 0.4초 승부 속에서 시선은 마운드에 고정한 채 청각으로 포수의 미트 위치와 발걸음을 캐치해 타격 자세를 실시간으로 수정했다는 이야기다. 타격 메커니즘을 넘어선 '동물적 감각'이다.

"남들보다 힘이 좋지만, 정교한 타격 능력까지 갖춘 다재다능한 타자가 되고 싶다"라고 말한 이호민은 "내년 프로 첫해 목표는 역대 신인 중 가장 많은 홈런을 쳐보는 것이다. 30홈런을 목표로 잡고 도전하겠다"라고 당찬 출사표를 던졌다.

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이어 장기적인 꿈에 대해서도 "KIA 타이거즈 하면 딱 떠오를 수 있는 영구결번 레전드 선수가 되는 것이 최종 목표"라고 목소리를 높였다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 이호민이 팬들에게 인사를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com