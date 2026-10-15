"오타니, 무조건 쉬어야 한다"…日레전드 마쓰자카 뼈때렸다→하지만 또 선발 출전 NLCS3

AP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "마지막 좌익수 플라이를 봐도 생각만큼 힘이 들어가지 않는 것 같다. 컨디션이 정상이 아니다. 이런 상황에서 제대로 휴식을 취하는 것은 큰 용기가 필요한 일일지 모르겠지만, 나는 오타니가 휴식을 취했으면 좋겠다."

정규시즌을 포함해 '110타석 연속 무홈런'이라는 커리어 최악의 슬럼프에 빠진 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)를 향해 일본 야구의 전설이자 '헤이세이의 괴물' 마쓰자카 다이스케(46)가 진심 어린 '휴식'을 촉구했다. 팀이 2연패로 벼랑 끝에 몰렸음에도, 몸 상태가 망가진 채 타석에 서는 것은 오히려 독이 될 뿐이라는 냉정한 진단이다.

하지만 벼랑 끝에 몰린 사령탑 데이브 로버츠 감독의 선택은 달랐다. '선발 제외' 최후통첩을 만지작거리던 로버츠 감독은 결국 안방 3차전에서도 오타니의 선발 출전을 강행하기로 했다.

Advertisement

지난 14일 일본 유력 스포츠 매체 '스포츠호치'에 따르면, 마쓰자카는 전날 밤 방송된 TV아사히 '보도스테이션'에 특별 해설위원으로 출연해 다저스의 2연패 원인과 오타니의 타격 부진을 정면으로 짚었다.

마쓰자카는 일본 프로야구(NPB) 통산 116승, 메이저리그 통산 56승을 수확하며 보스턴 레드삭스의 월드시리즈 우승을 이끌었던 전설적인 대투수다. 투수의 심리와 타자의 타격 밸런스를 누구보다 꿰뚫어 보는 그가 보기에도 현재 오타니의 타격 메커니즘은 붕괴 직전이었다.

Advertisement

마쓰자카가 주목한 장면은 지난 13일 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전 4선승제) 2차전 9회초 마지막 타석이었다. 당시 오타니는 밀워키 좌완 불펜 애런 애쉬비의 커브를 힘껏 잡아당겼으나, 타구에 전혀 힘이 실리지 않은 채 힘없는 좌익수 뜬공으로 물러났다.

Advertisement

AFP연합뉴스

AP연합뉴스

마쓰자카는 "마지막 좌익수 플라이 타구를 보고 있어도 생각만큼 몸에 힘이 전혀 들어가지 않는 것처럼 보인다"라며 "현재 컨디션과 몸 상태가 결코 온전하지 않다고 생각한다"라고 단언했다.

Advertisement

이어 사령탑과 선수 본인을 향해 과감한 결단을 주문했다. "팀이 2연패로 몰린 이런 긴박한 상황에서 주포가 라인업에서 빠져 제대로 휴식을 취한다는 것은 엄청난 용기가 필요한 일일지도 모른다. 하지만 나는 오타니가 지금이라도 결단을 내리고 푹 쉬었으면 좋겠다."

마쓰자카는 이날 3회 도중 75구를 던지고 조기 강판당한 선발 야마모토 요시노부에 대해서도 "이른 이닝에 야마모토를 끌어내리려는 밀워키 타선의 집요함이 돋보였다"라며 "아슬아슬한 코스를 끈질기게 골라내고 커트하자 코스가 점점 몰렸고, 결국 압박감을 이겨내지 못한 결과"라고 날카롭게 분석했다.

Advertisement

마쓰자카의 우려대로 오타니의 기록은 처참한 수준이다. 오타니는 2차전 9회 좌익수 플라이로 물러나며 올 시즌 포스트시즌 타율이 1할5푼(20타수 3안타 7삼진)까지 곤두박질쳤다. 디비전시리즈(NLDS) 애틀랜타전 13타수 2안타에 이어, 챔피언십시리즈 2경기에서도 7타수 1안타로 철저히 묶였다.

더 심각한 것은 장타 가뭄이다. 정규시즌 막판부터 이어진 침묵은 어느덧 '110타석 연속 무홈런'에 도달했다. 종전 자신의 개인 최다 기록이었던 104타석 연속 무홈런을 넘어선 '커리어 사상 최악의 흑역사'다. 9월부터 시달린 무릎 통증과 오른팔 이두근 피로 등 잔부상 여파가 10월 단기전까지 직격탄을 날리고 있다는 것이 현지의 지배적인 분석이다.

연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com