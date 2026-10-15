[오피셜]"출혈·부종 잡혔다" 구자욱 PO 출전 청신호, '좌형우 카드' 삼성타선 극대화· KIA,LG 떨고 있나?

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

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[스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 2위를 확정짓고 플레이오프 직행 티켓을 거머쥔 삼성 라이온즈에 기다리던 반가운 소식이 전해졌다.

'타율·출루율 2관왕'에 빛나는 캡틴 구자욱의 햄스트링 부상 재검진 결과가 긍정적으로 나오면서, 그의 가을야구 출전에 파란불이 켜졌다.

삼성 라이온즈 구단은 15일 "구자욱 선수의 MRI 추적 재검진 결과, 부상 부위인 왼쪽 햄스트링의 출혈과 부종이 잡힌 상태로 확인됐다"며 "현재 사이클 및 가벼운 조깅이 가능한 상태이며, 금일부터 가벼운 T-배팅 훈련에 돌입한다"고 공식 발표했다. 다만 구단은 "본격적인 주루와 수비에는 제한을 두는 것이 바람직하다는 의료진 소견이 있었다"고 덧붙였다.

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앞서 구자욱은 지난달 30일 대구 한화전에서 2루타를 친 뒤 전력질주를 하는 과정에서 왼쪽 햄스트링 대퇴이두근 힘줄이 0.5~1cm 손상되는 부상을 입었다. 이후 약 2주 동안 사이클과 제한적인 회복 훈련에 매진해 온 결과 통증이 거의 사라진 상태에서 14일 MRI 정밀 검사를 진행했고, 복수 의료기관의 신중한 교차 검증을 거쳐 15일 최종 소견을 받았다.

9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

비록 완벽하게 100% 회복해 외야 수비와 폭발적인 주루를 소화하기는 어려운 제한적 상황이지만, '타격 합류'가 가능해졌다는 점만으로도 삼성 타선의 무게감은 천양지차다.

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구자욱은 올 시즌 0.371의 고타율과 더불어 득점권 타율 0.414로 특급 해결사 역할을 해왔다.

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오는 25일 시작되는 플레이오프까지는 아직 열흘 남짓의 시간이 더 남아있다. 회복 속도가 빠른 만큼, 구자욱은 선발 지명타자 혹은 경기 후반 승부를 가를 특급 대타 카드로 출격할 확률이 매우 높아졌다.

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구자욱이 지명타자로 선발 라인업에 들어갈 경우, 박진만 감독이 준비해 둔 '좌익수 최형우' 승부수가 본격 가동된다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

삼성은 지난 12일 KT 위즈와의 정규시즌 최종전에서 베테랑 최형우를 134일 만에 좌익수로 선발 출전시켜 실전 점검을 마친 바 있다.

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'지명타자 구자욱 - 좌익수 최형우' 조합이 완성되면, 삼성은 리그 최고 수준의 화력을 큰 손실 없이 포스트시즌 라인업에 그대로 투입할 수 있게 된다.

부종과 출혈을 잡고 다시 방망이를 잡은 캡틴 구자욱. 열흘 뒤 펼쳐질 가을야구 무대에서 그가 보여줄 '매서운 한 방'에 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com