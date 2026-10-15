'초대박' KIA-롯데 웃는 거 봤지?…'1R만 3명' 류지현 감독 최고 선물 받을까

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회 마운드에 오른 KIA 이의리. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 롯데 김진욱. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스도 본격적으로 '일본 단기 연수' 효과 보기에 나선다.

한화는 14일 '유망 투수들의 기량 향상을 위해 일본 전문 트레이닝 시설에 선수단을 파견한다'라며 '정우주, 황준서, 박준영(96번), 강건우 등 투수 4명'이라고 밝혔다.

정우주 황준서 박준영은 모두 1라운드 지명을 받은 선수. 강건우 역시 2라운드 지명으로 구단에서 많은 기대를 하고 있는 유망주다.

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이들이 향할 곳은 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩(Next Base Athletics Lab)이다.

최근 많은 구단들이 이곳으로 선수를 파견하고 있다. 확실하게 성과를 보인 선수가 나왔기 때문. 대표적인 예가 김진욱(롯데)과 이의리(KIA)다.

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올 시즌을 앞두고 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'을 다녀온 김진욱은 이전보다 확실히 안정적인 기량을 뽐내기 시작했다. 전반기 16경기에서 5승4패 평균자책점 2.95를 기록하는 등 성장한 모습을 보여줬다. 후반기 다소 주춤하기는 했지만, 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 2경기 등판해 평균자책점 0을 기록했고 데뷔 첫 규정이닝을 채우기도 했다.

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6월 다녀온 이의리도 확실히 달라진 모습을 보여줬다. 전반기 10경기에서 1승6패 평균자책점 9.42로 부진했지만, 후반기에는 29경기에서 2승3패 6세이브 2홀드 평균자책점 3.21로 한층 위력적인 피칭을 펼쳤다. 선발에서 구원 투수로 자리를 옮긴 것도 있지만, 구위 자체가 완전히 달라진 모습이었다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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한화 역시 지난 7월 김서현과 권민규를 이곳에 파견했다. 지난해 33세이브를 거두며 KBO리그를 대표하는 마무리투수로 거듭났던 김서현은 올 시즌 초반 지독한 부진에 빠졌다. 지난해 막바지 흔들렸던 가운데 좀처럼 반등에 성공하지 못했다. 김서현 역시 전반기 12경기에서 1승2패 1세이브 평균자책점 12.38로 무너졌지만, 후반기 18경기에서는 2패 1세이브 평균자책점 4.50으로 조금씩 나아지는 모습을 보여줬다.

구속이 낮아 아쉬웠던 권민규 또한 방향을 잘 잡아왔다는 평가다. 한화는 "이번 파견은 지난 7월 1차 파견(김서현, 권민규)에서 확인한 훈련 성과를 바탕으로 추진했다"고 설명했다.

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21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 선발투수 정우주가 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 황준서가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

정우주 황준서 박준영 강건우 모두 올 시즌 1군에서 기회를 받는 등 성장을 기다리고 있는 유망주다. 정우주는 지난해 51경기에서 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85로 좋은 모습을 보여줬지만, 올 시즌에는 '2년차 징크스'로 45경기 1승3패 5홀드 평균자책점 8.02에 머물렀다.

3년 차 시즌을 보냈던 황준서 또한 3년 연속 5점대 평균자책점을 기록하며 잠재력이 터질 듯 터지지 않는 모습을 보여줬다. 조금씩 성장하는 모습은 보여줬지만, 확실한 도약이 필요하다는 판단이었다.

박준영 역시 데뷔 이후 가장 많은 37경기에 출전했지만, 2승4패 평균자책점 6.06을 기록하면서 가능성과 숙제가 공존한 1년을 보냈다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 박준영이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 강건우. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

'신인' 강건우도 구원 투수로 시즌을 시작해 선발 기회를 받는 등 경험을 쌓았다. 16경기 평균자책점 8.74로 시즌을 마치면서 다음 시즌 과제를 확인했다.

한화는 2024년 6월 부임했던 김경문 감독과 결별하고 새로운 사령탑으로 류지현 대표팀 감독을 선임했다.

올해 11승을 거뒀던 왕옌청과 발빠르게 아시아쿼터 계약을 마치면서 선발진 밑그림을 그릴 수 있게 했다. 이런 가운데 상위라운드인 이들이 김진욱 이의리 등의 길을 걸으며 확실하게 성장한다면 류 감독의 시즌 구상도 한층 더 선명해질 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com