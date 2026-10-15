대충격! 다저스 WS 진출 무산 위기! 밀워키에 또 졌다…이제 남은 건 끝장승부 뿐

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Max Muncy #13, Tommy Edman #25, Mookie Betts #50, Freddie Freeman #5 of the Los Angeles Dodgers look on during a pitching change during the eighth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout during the fifth inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 탈락 위기에 처했다.

다저스는 15일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 가진 밀워키 브루어스와의 NLCS 3차전에서 2대6으로 패했다. 밀워키 원정에서 1, 2차전을 모두 내주고 안방으로 온 다저스는 3차전에서 반등을 노렸으나, 오히려 또 패배를 허용하면서 벼랑 끝에 몰리게 됐다. 다저스는 16일 같은 장소에서 펼쳐질 4차전에서도 패하면 월드시리즈 진출이 무산된다.

출발부터 불안했다. 선발 블레이크 스넬이 1회초 선두 타자 잭슨 추리오에게 뿌린 초구가 우월 솔로포가 되면서 선취점을 내줬다. 반면 타선은 밀워키 선발 로버트 개서에게 5회까지 3안타 1볼넷을 얻는데 그치며 좀처럼 돌파구를 찾지 못했다.

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다저스는 6회말 역전에 성공하면서 희망을 찾는 듯 했다. 개서에 이어 등판한 애브너 우리베를 상대로 테오스카 에르난데스, 카일 터커가 연속 볼넷을 얻었다. 앤디 파헤스의 대타로 나선 맥스 먼시가 삼진에 그쳤으나, 오타니 쇼헤이가 볼넷을 고르면서 만루 찬스가 만들어졌다. 이 1사 만루 찬스에서 윌 스미스가 2타점 2루타를 만들면서 2-1을 만들었다.

Milwaukee Brewers center fielder Garrett Mitchell (5) connects for a home run off Los Angeles Dodgers pitcher Blake Snell (7) during the seventh inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

하지만 다저스는 7회초 다시 마운드에 오른 스넬이 선두 타자 앤드류 본에게 볼넷을 내준 데 이어, 제이크 바우어에게 투런포를 내주면서 다시 리드를 빼앗겼고, 개럿 미첼에게 백투백포까지 얻어 맞으면서 무너졌다. 불펜진이 8회와 9회에도 각각 실점하면서 결국 4점차 패배로 고개를 숙였다.

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이날 데이브 로버츠 감독은 그동안 상위 타순에 기용했던 오타니를 6번 지명 타자 자리에 배치하면서 변화를 택했다. 하지만 스넬이 밀워키 타선을 막아내지 못했고, 타선 역시 스미스의 2루타 외에 장타를 뽑아내지 못하면서 벼랑 끝에 몰리게 됐다.

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Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts watches from the dugout during the seventh inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

이제 다저스는 4차전에서 모든 것을 쏟아 부어야 하는 상황이다. 밀워키 입장에선 지난해 다저스와의 NLCS에서 스윕패를 당하며 눈물을 흘렸던 아픔을 털어낼 수 있는 절호의 찬스를 잡았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com