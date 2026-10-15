'회장님' 박해민과 호흡할 10년 이상 경력자 찾는다…선수협 사무총장 공개 모집 '4년 임기'

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 7회말 1사 2,3루 LG 박해민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] 프로야구 선수들의 권익 보호와 복지 증진을 추진할 수 있는 인물이 나올까.

한국프로야구선수협회(회장 양현종, 이하 '선수협')는 15일 "프로야구의 발전과 선수들의 권익 보호 및 복지 증진을 이끌어갈 사무총장(대표이사)을 공개 모집한다"고 발표했다.

이번에 선임되는 사무총장의 임기는 2026년 12월부터 4년이다. 사무총장은 선수협을 대표해 이사회와 총회에서 부여한 권한과 결정에 따라 업무를 수행하며, 사무국 운영을 총괄한다.

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선수협은 "지원자는 야구 관련 분야에서 10년 이상 근무한 경력자로 프로야구 산업과 선수 권익에 대한 이해를 바탕으로 선수들의 권익 보호와 복지 증진을 추진할 수 있어야 한다. 또한 조직 관리 및 사무국 운영 능력과 높은 윤리의식·책임감을 갖추고, 선수협의 중장기 발전 방향 제시와 조직 혁신을 추진할 수 있어야 한다"라며 "구단, 한국야구위원회(KBO) 및 유관기관과의 협의·협상과 이해관계 조정 능력도 요구되며, 공고에 명시된 결격사유에 해당하지 않아야 한다"고 지원 조건을 밝혔다.

서류 접수는 31일까지 이메일로 진행된다.

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제출서류는 입사지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 경력증명서이며, 입사지원서는 반드시 자필로 작성한 뒤 스캔본으로 제출해야 한다.

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전형은 서류심사와 두 차례의 면접심사로 진행되며, 11월 중 면접심사를 거쳐 최종 합격자를 발표할 예정이다.

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지원서 기재사항이 사실과 다를 경우 채용이 취소될 수 있으며, 지원자가 2인 미달이거나 심사 결과 적격자가 없을 경우 재공모 할 수 있다. 제출서류는 채용 종료 후 폐기된다.

한편, 선수협은 지난 13일 제14대 회장 선거를 실시했고, LG 트윈스 박해민이 차기 회장 당선됐다.

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박해민 당선인은 오는 12월1일 열리는 선수협회 정기총회 이·취임식을 시작으로 2년 간의 공식 임기에 들어간다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com