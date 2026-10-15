오타니가 망친 시리즈.. 다저스 3연패 부르짖다 3연패 당했다

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani sits in the dugout during the ninth inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

epa13305352 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) gets ready to bat while Dodgers manager Dave Roberts looks on from the dugout in the ninth inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 한동훈 기자] 월드시리즈 3연패(連覇)에 도전하는 LA 다저스가 챔피언십 시리즈 3연패(連敗)에 빠졌다. 슬럼프에 빠진 슈퍼스타 오타니 쇼헤이의 부활만 기다리다 시리즈가 끝나가는 모양새다.

다저스는 15일(한국시각) LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전서 2대6으로 졌다. 다저스는 1차전 2차전 3차전을 모두 패했다. 탈락 위기다.

다저스는 후반기부터 부진한 오타니를 꾸준하게 믿고 기용했지만 기대했던 한 방은 터지지 않았다. 이날 오타니는 6번 지명타자로 선발 출전, 2타수 1안타 1볼넷을 기록하며 간신히 1인분을 해냈다. 팀 패배를 막기에는 역부족이었다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '적어도 6월부터 이어진 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 부상을 안고 경기에 나선 오타니는 두 달 넘게 자신의 기량을 발휘하지 못하고 있다'고 지적했다.

다저스는 3차전을 앞두고 오타니를 주전에서 빼는 방안까지 논의했다.

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하지만 오타니가 출전 의지를 강력하게 표출하면서 백지화됐다.

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MLB닷컴은 '오타니가 6번 이하의 타순에 배치된 것은 2020년 이후 처음이다. 이처럼 중요한 경기에 스스로 빠지겠다는 스타 선수는 없다. 데이브 로버츠 다저스 감독에 따르면 오타니는 자신이 경기에 출전할 수 있다는 뜻을 강력하게 피력했다'고 보도했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates after hitting a Single during the eighth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

epa13305360 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after getting a walk in the sixth inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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오타니는 정규시즌 포함해 3차전 전까지 35경기 타율 1할9푼7리 OPS(출루율+장타율) 0.629를 기록했다. 마지막 홈런은 8월 19일까지 거슬러 올라가야 한다. 그 이후에 오타니가 기록한 타점은 단 1점에 불과하다. 오타니는 110타석 연속 무홈런을 기록 중인데 이는 커리어 최장기간이다. 종전 기록은 2022년부터 2023년까지 104타석이었다.

오타니는 자신의 슬럼프가 부상과 무관하다고 주장했다.

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오타니는 "증상 때문에 타격을 제대로 못 하는 것은 아니다"라고 강조했다.

이번 포스트시즌에서 오타니는 22타수 4안타를 쳤다. 장타는 0개다.

MLB닷컴은 '오타니는 높은 비율로 스트라이크존 밖으로 오는 공에 방망이를 휘두르고 있다. 타격 타이밍도 어긋났다. 다저스 타선도 전반적으로 궤도를 이탈했다. 오타니의 활약이 절실한 상황'이라고 진단했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com