재활 거의 마무리 단계인데, 결국 은퇴? 다르빗슈 만나는 SD "의견 들어볼 것"

20일 서울 고척스카이돔에서 열린 'MLB 월드투어 서울 시리즈 2024' 샌디에이고 파드리스와 LA 다저스의 경기. 3회초 2사 만루 샌디에이고 다르빗슈가 LA 먼시를 삼진으로 잡으며 포효하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.20/

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스)는 내년에 다시 마운드에 설까.

샌디에이고가 조만간 다르빗슈와 테이블에 앉아 의견을 나눌 예정으로 알려졌다. AJ 프렐러 단장은 15일(한국시각) MLB닷컴을 통해 "조만간 그와 만나 생각을 들어볼 생각"이라고 밝혔다.

다르빗슈는 지난해 11월 오른쪽 팔꿈치 척골 측부 인대 수술을 받았다. 재활에 15개월이 걸린다는 진단을 받아 올해는 재활에 매진했다. 현재 불펜 투구까지 할 수 있는 상황까지 몸 상태를 만든 것으로 알려졌다.

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샌디에이고는 올해 다르빗슈를 제한선수 명단에 올렸다. 급여 지금 의무가 없는 제한선수 명단에 오르면서 다르빗슈는 올해 연봉 1500만달러를 받지 않은 채 팀과 떨어져 몸을 만들어왔다. 오는 2028년까지 계약 기간은 2년 더 남아 있는 상태다.

SD 파드리스 선발투수 다르빗슈 유가 20일 고척 스카이돔에서 열린 MLB 서울시리즈 LA 다저스와 경기에서 역투하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.20/

USA투데이의 밥 나이팅게일은 지난해 12월 다르빗슈가 잔여 계약을 포기하고 은퇴 의사를 드러냈다고 전한 바 있다. 하지만 이후 다르빗슈는 SNS를 통해 계약 파기 협상을 한 건 맞지만 아직 결정을 내리진 않았다고 강조한 바 있다.

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내년 복귀 전망은 일단 긍정적이다. 재활로 몸 상태를 어느 정도 회복했고, 앞서 밝혀진 것과 달리 은퇴는 결정하지 않았기 때문. 새 시즌을 앞두고 샌디에이고 스프링캠프에 합류해 투구를 점검할 것으로 보인다. 다만 41세가 되는 내년 시점에서 다르빗슈가 빅리그 풀타임 선발로 뛸 수 있을 정도의 몸 상태를 보여줄지엔 여전히 물음표가 달려 있다.

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이에 대해 프렐러 단장은 "우리는 그를 매우 존경한다. 그는 적어도 자신에게 선택권을 줄 수 있을 정도로 열심히 노력해왔다"고 말했다. 다르빗슈의 의견을 반영하는 게 먼저라는 점을 강조한 것이다. 결국 다르빗슈의 입에 모든 시선이 쏠리고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com