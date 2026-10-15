김도영은 피곤하지도 않나봐 "저 APBC 꼭 나가고 싶습니다" 대체 왜?

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]"전 진짜 꼭 나가고 싶어요."

KIA 타이거즈 김도영의 2026시즌은 길고, 또 길다.

공식 일정은 1월초 대표팀 스프링캠프부터 시작이었다. 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표로 참가했던 김도영은 1월초부터 미국령 사이판에서 열린 대표팀 캠프에서 몸을 만드는 것으로 단체 운동을 시작했다. 대표팀 캠프를 마친 후 곧장 소속팀 KIA의 스프링캠프에 참가했다가, 다시 캠프 막바지에 WBC 대표팀으로 소집돼 대회를 치렀다.

Advertisement

WBC가 끝나자마자 정규 시즌 개막이었고, 144경기를 숨 가쁘게 달려왔다. 지난달에는 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에도 참가해 동료들과 함께 금메달을 목에 걸고 돌아왔고, 돌아오자마자 KIA의 숨 막히는 순위 확정 전쟁에 참전했다. KIA가 정규 시즌 3위를 마지막 경기에서 극적으로 확정했지만 아직도 김도영의 시즌은 끝이 나지 않았다.

그런데 아직도 끝나려면 한달은 더 있어야 하는 상황이다. KIA는 17일부터 LG와 준플레이오프 시리즈를 치르는데, KIA의 포스트시즌 결과와 상관없이 김도영의 '추가 스케줄'이 준비되어 있다. 바로 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀 소집이다.

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 김도영이 잘 맞은 타구가 호수비에 잡히자 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

Advertisement

KBO까 지난 13일 발표한 APBC 대표팀 엔트리에 김도영의 이름이 포함됐다. 3월 WBC부터 9월 아시안게임, 11월 APBC까지 전부 뛰게 된 선수는 김도영과 김주원(NC), 문현빈(한화)까지 3명이다. KBO는 "부상 방지 차원에서 WBC에 소집됐던 투수는 최종 선발에서 제외했다"고 설명했지만, 야수들은 대상 외였다. 특히 대표팀에서도 핵심 타자인 이들은 빠지지 못했다.

Advertisement

정말 길고 긴 시즌이다. 그러나 김도영은 "APBC 대표팀도 꼭 가고싶다"며 의욕을 불태웠다. 김도영은 "워낙 시즌이 길어서 힘들기는 하지만, 그래도 대표팀은 언제나 감사히 가려고 한다. 또 개인적으로는 설욕의 의미도 있다"고 눈을 빛냈다.

Advertisement

김도영은 3년전 열렸던 APBC에 참가했지만, 당시 결승전 연장에서 일본에 패하면서 준우승에 그쳤었다. 김도영 개인 성적은 타율 2할로 부진했고, 결승전에서 병살타까지 기록했다. 특히 병살을 치는 과정에서 살기 위해 헤드 퍼스트 슬라이딩을 하다가 당시 왼 엄지손가락 인대가 파열되는 부상까지 입었었다. 김도영은 손가락 부상으로 인해 거의 4개월 가까이 재활을 했었다. 김도영에게는 여러모로 큰 악몽이 남아있던 대회다.

김도영의 남은 최대 과제는 끝까지 컨디션 관리를 잘하는 것. 올해에만 대표팀을 세번이나 가게 되고, 소속팀 시즌도 마지막까지 치열하게 전개되면서 눈에 보일 정도로 살이 많이 빠졌다. 아무리 잘 먹고 잘 쉬려고 해도 막을 수가 없는 부분이다. 하지만 지난해 부상으로 충격 여파가 컸던 것과 비교하면 어쨌거나 행복한 고민이다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com